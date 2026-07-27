Statsbidragscontroller till Internationella Engelska Skolan (IES)
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Statsbidragscontroller till Internationella Engelska Skolan (IES)
Brinner du för struktur, siffror och samarbete? Vill du ha en nyckelroll där du gör verklig skillnad för skolutvecklingen i en av Sveriges ledande friskoleorganisationer?
Då kan det vara dig vi söker!
Ansvarsområden
Som Statsbidragscontroller hos Internationella Engelska Skolan får du en central och koordinerande roll på vårt huvudkontor i Danderyd. Du blir verksamhetens "spindeln i nätet" när det gäller hantering, samordning och optimering av organisationens statsbidrag.
Du har det övergripande ansvaret för att hämta upp underlag från alla våra skolor runt om i landet, sammanställa informationen och säkerställa att ansökningarna lämnas in korrekt och i tid. Rollen innebär täta kontaktytor och ett nära samarbete med både HR, utbildningsavdelningen och ekonomiteamet. Dessutom tar du plats i organisationens styrgrupp för statsbidrag och externa medel (t.ex. EU-bidrag), där du har en viktig koordinerande och föredragande funktion.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Samordna och sammanställa: Hämta in, kvalitetssäkra och sammanställa underlag för statsbidragsansökningar från alla IES-skolor.
Ansökningsprocessen: Ansvara för hela processen kring inlämning av ansökningar till relevanta myndigheter.
Styrgruppsarbete: Delta aktivt i styrgruppen för bidragshantering som en drivande, koordinerande och föredragande part.
Samarbete internt: Fungera som en länk och samarbetspartner mellan HR, Utbildningsavdelningen och Ekonomi.
Analys och uppföljning: Analysera data, ha full koll på siffrorna och proaktivt identifiera utvecklingsmöjligheter i våra processer.Kvalifikationer
För att trivas i rollen är du en person som älskar ordning och reda, samtidigt som du motiveras av att bygga goda relationer. Du är trygg i dig själv, har en stark kommunikativ förmåga och trivs i en koordinerande roll med många kontaktytor. Du har en analytisk skärpa, är utvecklingsorienterad och ser till att saker blir gjorda med hög kvalitet.Kvalifikationer
Utbildning: Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, administration eller annat relevant område.
Erfarenhet: Minst tre års relevant arbetslivserfarenhet av liknande administrativt eller ekonomiskt arbete.
Projektvana: Erfarenhet av att arbeta i projektform och driva processer framåt.
System och data: Mycket skicklig användare av Excel och van vid att hantera samt analysera större mängder data.
Kommunikation: Administrativt skicklig med förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.Om företaget
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
Om Internationella Engelska Skolan (IES)
Internationella Engelska Skolan (IES) är en av de ledande fristående skolaktörerna i Sverige. Vår framgång bygger på tre grundpelare: att behärska det engelska språket, en trygg och ordnad skolmiljö samt höga akademiska förväntningar.
Hos oss på Internationella Engelska Skolan blir du en del av en dynamisk, internationell och engagerad miljö. Vi erbjuder en arbetsplats med korta beslutsvägar där ditt arbete värdesätts högt och där du får möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med oss.Så ansöker du
I den här processen samarbetar Internationella Engelska Skolan (IES) med Randstad. Kontakta gärna rekryteringskonsult Lotta Carlsson, på 073 075 23 25, för mer information.
Sista dag att ansöka är 16 augusti
Urval och intervjuer kommer att ske med start v 33.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/6a6aa053-cab3-43c7-b257-3076ca50d77d
183 71 TÄBY Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Kontakt
Lotta Carlsson lotta.carlsson@randstad.se +46730752325 Jobbnummer
10013382