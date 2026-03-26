2026-03-26
OPERATÖRER SÖKES
Nammo i Karlsborg letar efter operatörer som vill ta nästa steg och bli en del av deras team. Som operatör kommer du att arbeta med att producera och övervaka tillverkningen av ammunition av hög kvalitet. Som operatör kommer du bland annat att arbeta med avsyning, kontroll och packning. Du kommer att vara delaktig i förändrings- och förbättringsarbeten inom avdelningen ihop med dina kollegor.Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
Operera och övervaka maskiner
Kvalitetskontroll av produkter
Felsökning och underhåll av maskiner
För att vara aktuell för tjänsten:
Avslutad gymnasieutbildning, gärna med industriell profil.
Erfarenhet från industriell tillverkning är meriterande men inte ett krav.
Praktisk förmåga att utföra repetitiva arbetsuppgifter och vilja att lära sig nya saker.
Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Teamplayer
I din ansökan vill vi gärna veta om du vill arbeta 2-skift eller natt.
Vi fäster stor vikt vid din personlighet, samarbetsförmåga och flexibilitet. Vi ser gärna att du är van vid ett högt arbetstempo, är strukturerad och kvalitetsmedveten. Du är en lagspelare som gärna tillsammans med kollegorna vill nå ett bra resultat. För att lyckas i den här rollen krävs det vidare att du har ett strukturerat arbetssätt och förmågan att ta eget ansvar.
Välkommen med din ansökan. Vi intervjuar löpande.
Om verksamheten Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge, och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen och Sveriges byggindustrier och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001. På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi Kollektivavtal Tjänstepension Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner Försäkringar Marknadsmässig lön Karriär och utveckling Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra ledstjärnor affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341)
Kungsgatan 21 (visa karta
)
549 66 KARLSBORG Arbetsplats
Nammo Karlsborg Kontakt
Selma Muratovic selma.muratovic@uniflex.se 0706365679 Jobbnummer
9822108