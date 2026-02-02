Operatörer

Junic Sverige AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Gislaved
2026-02-02


Operatörer Vi söker operatörer till Gislaved kommun
Vi söker flera operatörer till våra kunder i Gislaved kommun inom branscherna plast, metall, trä och gummi. Arbetet sker i produktion och arbetsuppgifterna varierar beroende på kund. Tidigare industrierfarenhet och körkort är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlighet, engagemang och vilja att lära.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!

