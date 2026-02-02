Operatörer
Operatörer Vi söker operatörer till Gislaved kommun
Vi söker flera operatörer till våra kunder i Gislaved kommun inom branscherna plast, metall, trä och gummi. Arbetet sker i produktion och arbetsuppgifterna varierar beroende på kund. Tidigare industrierfarenhet och körkort är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlighet, engagemang och vilja att lära.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junic Sverige AB
