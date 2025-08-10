Operatörer
Operatörer
Gestamp Hardtech AB / Processoperatörsjobb / Luleå
2025-08-10
Gestamp är ett internationellt företag som jobbar aktivt för att skapa innovativa lösningar för säkrare och lättare fordon, vilket minskar energiförbrukningen och miljöpåverkan. Koncernen har verksamhet i drygt 20 länder och cirka 45 000 anställda. I Luleå bedriver vi produktion samt forskning & utveckling, med sammanlagt cirka 250 medarbetare. Vi arbetar med kunder världen över i våra projekt och från vår produktion i Luleå levererar vi till den svenska fordonsindustrin samt ett antal ytterligare kunder, främst i Europa. Mer information om oss hittar du på www.gestamphardtech.se.
Operatörer till framtidens fordonsindustri - var med och forma utvecklingen! Vill du vara en del av en bransch i ständig förändring och arbeta i en miljö där samarbete, teknikintresse och engagemang värderas högt? Vi söker nu fler operatörer som vill bidra till att skapa hållbara och högkvalitativa fordon för framtiden.
Om rollen Som operatör hos oss arbetar du vid olika produktionslinjer, där du säkerställer att tillverkningen sker enligt plan och med högsta kvalitet. Du utför enklare underhållsarbete, medverkar i problemlösning och är delaktig i ständiga förbättringar tillsammans med ditt arbetslag.
Arbetet är schemalagt på 3-skift, men oavsett tid på dygnet är teamkänslan alltid i fokus.
Vem är du? Vi tror att du är en person som gillar att arbeta praktiskt och har ett intresse för teknik - kanske på jobbet, på fritiden eller båda. Du är självgående, flexibel, noggrann och lösningsorienterad. Samtidigt uppskattar du samarbete och bidrar till en positiv stämning.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenhet - mångfald gör oss starkare. Tidigare erfarenhet inom industri eller teknik är meriterande men inte ett krav.
Kvalifikationer - Gymnasieutbildning, gärna med industriell eller teknisk inriktning (meriterande, ej krav)
• Grundläggande datorvana
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete i ett högteknologiskt företag med gediget kunnande i branschen. Här kommer du att vara en viktig del i vår fortsatta utveckling. Som företag vill vi skapa en kultur där alla trivs och känner tillhörighet. Våra ledord är respekt, säkerhet, ansvar och kontinuerligt förbättra och skapa värde för våra kunder och företaget. Värderingarna genomsyrar vårt medarbetarskap och ledarskap.
Varmt välkommen med din ansökan! Vid frågor kontakta gärna vår Produktionschef Mika Strand Korkalo, tfn 070-679 26 55. Du skickar in din ansökan senast 27 augusti 2025. Urval sker löpande.
Vill du veta mer om oss? Titta gärna på filmen! https://www.youtube.com/watch?v=aWms0SkJBmg Ersättning
