Operatör till ytbehandlande företag
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Maskinoperatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinoperatörsjobb i Göteborg
2026-01-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du passionerad när det kommer till ytbehandlingstjänster för industrin? Trivs du i en dynamisk miljö där innovation och excellens värderas högt?
Vi söker noggrann, teknisk och nyfiken operatör med öga för detaljer till vår kund i Göteborg.
För att klara arbete krävs det att man är stresstålig och är duktig på att följa instruktioner samt arbeta i team.Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Kunna följa en arbetsorder
Fixturera olika detaljer på galgar/hängare
Utföra ytbehandling i de olika processbaden
Kontroll och analys av processparametrar
Utföra kvalitetskontroller av produkter
Vi ser gärna att du som söker har högt engagemang för service, närvaro och punktlighet. Du ska kunna följa angivna instruktioner och riktlinjer från vårt ledningssystem.Kvalifikationer
Teknisk kompetens och intresse
Erfarenhet av industriprocesser
Flytande svenska, både i tal och skriftKvalifikationer
Noggrann
Självständig
Punktlig
Engagerad
Driv och vilja att utvecklas
Bra fysik
Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag
Om du är redo att påbörja en givande resa med ett företag som värderar din potential och tillväxt, uppmuntrar vi dig att ansöka. Gör dig redo att forma framtidens ytbehandlingsteknologier och tjänster tillsammans med oss.
Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt.
Sökord: ytbehandling, process, operatör, pulverlack, lackering Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7058231-1791110". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Arendals Skans 33 (visa karta
)
418 79 GÖTEBORG Arbetsplats
Wrkfrc Jobbnummer
9686051