Operatör till ytbehandlande företag

Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Maskinoperatörsjobb / Göteborg
2026-01-15


Är du passionerad när det kommer till ytbehandlingstjänster för industrin? Trivs du i en dynamisk miljö där innovation och excellens värderas högt?
Vi söker noggrann, teknisk och nyfiken operatör med öga för detaljer till vår kund i Göteborg.
För att klara arbete krävs det att man är stresstålig och är duktig på att följa instruktioner samt arbeta i team.

Dina arbetsuppgifter
Kunna följa en arbetsorder

Fixturera olika detaljer på galgar/hängare

Utföra ytbehandling i de olika processbaden

Kontroll och analys av processparametrar

Utföra kvalitetskontroller av produkter

Vi ser gärna att du som söker har högt engagemang för service, närvaro och punktlighet. Du ska kunna följa angivna instruktioner och riktlinjer från vårt ledningssystem.

Kvalifikationer
Teknisk kompetens och intresse

Erfarenhet av industriprocesser

Flytande svenska, både i tal och skrift

Noggrann

Självständig

Punktlig

Engagerad

Driv och vilja att utvecklas

Bra fysik

Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag

Om du är redo att påbörja en givande resa med ett företag som värderar din potential och tillväxt, uppmuntrar vi dig att ansöka. Gör dig redo att forma framtidens ytbehandlingsteknologier och tjänster tillsammans med oss.

Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt.

Arbetsgivare
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Arendals Skans 33 (visa karta)
418 79  GÖTEBORG

Arbetsplats
Wrkfrc

