Operatör till pressavdelningen
2026-02-10
Operatör till pressavdelning till Kund i Gnosjöregionen
Vi söker nu en operatör till pressavdelningen för kunds räkning i Gnosjöregionen. Tjänsten passar dig som vill ha ett tryggt industrijobb på dagtid i en välfungerande produktionsmiljö.Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Arbetet består främst av produktion i manuella excenterpressar. Även andra moment som borrning, gängning och pressvetsning förekommer.
Arbetet är av lättare karaktär och utförs i ett strukturerat produktionsflöde.
Arbetet sker dagtid
Vem söker vi?
Vi söker dig som är:
Positiv, engagerad och vill bidra i produktionen
Noggrann och ansvarstagande
Bekväm med att läsa och följa instruktioner
Har en teknisk förståelse
Tidigare erfarenhet från industri eller produktion är meriterande, men inget krav - rätt inställning är viktigast.
Vid frågor om tjänsten, kontakta konsultchef Jenny Johanssonjenny@k-bemanning.se
eller 0721475536 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
