Operatör till pressavdelningen

K-Bemanning AB / Grafikerjobb / Värnamo
2026-02-10


Operatör till pressavdelning till Kund i Gnosjöregionen
Vi söker nu en operatör till pressavdelningen för kunds räkning i Gnosjöregionen. Tjänsten passar dig som vill ha ett tryggt industrijobb på dagtid i en välfungerande produktionsmiljö.

Publiceringsdatum
2026-02-10

Om tjänsten
Arbetet består främst av produktion i manuella excenterpressar. Även andra moment som borrning, gängning och pressvetsning förekommer.
Arbetet är av lättare karaktär och utförs i ett strukturerat produktionsflöde.
Arbetet sker dagtid
Vem söker vi?
Vi söker dig som är:
Positiv, engagerad och vill bidra i produktionen
Noggrann och ansvarstagande
Bekväm med att läsa och följa instruktioner
Har en teknisk förståelse

Tidigare erfarenhet från industri eller produktion är meriterande, men inget krav - rätt inställning är viktigast.
Vid frågor om tjänsten, kontakta konsultchef Jenny Johansson
jenny@k-bemanning.se eller 0721475536

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
K-Bemanning AB (org.nr 556664-6625)
331 30  VÄRNAMO

Jobbnummer
9734423

