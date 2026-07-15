Operatör till Bjärehalvön
Processbemanning Svenska AB / Maskinoperatörsjobb / Ängelholm Visa alla maskinoperatörsjobb i Ängelholm
2026-07-15
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För vår kunds räkning söker vi en engagerad och kvalitetsmedveten operatör till Bjärehalvön. Här kommer du att arbeta som operatör i renrum/i enlighet med GMP (Good Manufacturing Practice) i tillverkningen av medicinteknik. Produktionen sker i renrumsmiljö och följer strikta GMP-riktlinjer för tillverkning gentemot medicintekniska branschen.
Placering: Bjärehalvön
Omfattning och långsiktighet: Heltid; 6 månaders visstidsanställning med god möjlighet till förlängning Arbetstider: 2-skift
Start: I augusti enligt överenskommelse
Förmiddagsveckan:
Mån-tors: 06:06-15:00
Fre: 06:06-14:00
Eftermiddagsveckan:
Mån-tors: 14:54 – 00:00 Fre: Ledig
Huvudsakliga uppgifter:
Påfyllning, förberedning och övervakning av produktionsmaskiner
Dokumentation
Paketering
Rengöring av produktionsutrustning
Övriga sedvanliga arbetsuppgifter inom produktion/renrumsarbete
Vem är du?
Du får gärna ha några års arbetslivserfarenhet inom läkemedels- och/eller livsmedelsindustrin och en positiv grundinställning – du väljer att se lösningar före problem! En fördel är även om du är tekniskt intresserad, nyfiken på tillverkningsprocesser och trivs med att arbeta metodiskt och noggrant.
Krav för tjänsten är:
Arbetserfarenhet inom industri (+ dokumentationsvana)
Flytande svenska och goda kunskaper i engelska (både i tal och skrift)
Körkort och tillgång till bil
Meriterande:
Erfarenhet från livsmedel- eller läkemedelsbranschen
GMP-erfarenhet
Låter det intressant?
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot ledigauppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8072576-2102131". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://processbemanning.teamtailor.com
Vasatorpsvägen 3 (visa karta
)
254 57 HELSINGBORG Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
10003762