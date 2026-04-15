Operatör sökes till Norrköping
Uniflex AB / Lagerjobb / Norrköping Visa alla lagerjobb i Norrköping
2026-04-15
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet från industri, produktion eller tillverkning? Är du en person med hög arbetsmoral, god fysik och en positiv inställning? Då kan vi ha jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Vi söker nu en operatör till Kapning i Norrköping. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från industrin, produktion eller liknande arbete.
Arbetstider: Ständig Natt.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Dina arbetsuppgifter kan vara:
• Övervakning och hantering av kap maskin
• Travers körning
• Truck- och materialhantering
• Kvalitetskontroller
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från industri, produktion eller liknande
Har en stark arbetsmoral och en positiv inställning
Är i god fysisk form och trivs med ett aktivt arbeteKvalifikationer
• Traverskort samt erfarenhet
• Truckkort (A+B) samt erfarenhet av skjutstativ och ledstaplare
• Annan relevant industrivana
Välkommen in med din ansökan, vi hör av oss när vi har något som passar just din profil!
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Södra Grytsgatan 4 (visa karta
)
602 33 NORRKÖPING Arbetsplats
BE-Group Kontakt
Sophia Delin sophia.delin@uniflex.se 0765486311 Jobbnummer
9855257