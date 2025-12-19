Operatör sökes i Stenungsund
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Montörsjobb / Stenungsund Visa alla montörsjobb i Stenungsund
2025-12-19
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Stenungsund
, Orust
, Kungälv
, Trollhättan
, Ale
eller i hela Sverige
Är du en skicklig hantverkare med öga för detaljer? Gillar du att arbeta praktiskt och bidra till produkter där kvalitet och precision är avgörande? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
Tjänsten innebär arbete med limning av material, lager för lager, samt beklädnad av tekniska komponenter och interiöra detaljer till avancerade försvarssystem. Du blir en viktig del av produktionen där varje moment måste utföras korrekt för att slutprodukten ska uppfylla strikta krav på funktion, hållbarhet och säkerhet.
Har du erfarenhet av möbeltapetsering, sömnad, industriell montering, finmekanik, foliering eller annat detaljorienterat hantverk? Det är starkt meriterande och väl lämpat för rollen.
Vem är du?
Du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och trivs med strukturerat, repetitivt arbete i produktionsmiljö. Du är mycket noggrann, kvalitetsmedveten och har tålamod att följa instruktioner och specifikationer. Du är en lagspelare som trivs med att arbeta tätt tillsammans med kollegor i team eller par. Du har förståelse för vikten av ordning, ansvar och sekretess i en säkerhetsklassad miljö.
Vi erbjuder:
Möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Flexibla arbetstider - dagtid En stabil arbetsplats inom en samhällsviktig och tekniskt avancerad bransch. Möjlighet att utveckla ditt hantverk och arbeta med produkter där kvalitet verkligen gör skillnad.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av ett engagerat team inom försvarsindustrin!
Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), http://www.wrkfrc.se Arbetsplats
Wrkfrc Kontakt
Johan johan.salinder@wrkfrc.se 0768377177 Jobbnummer
9655965