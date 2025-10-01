Operatör servicecenter till SJ Stockholmståg
Din kommande roll
Som operatör på servicecenter som jobbar du tillsammans med dina kollegor för att säkerställa god service och hantering av de ärenden som inkommer. Du hanterar bland annat felanmälningar som inkommer från intern personal, uppföljning av ärenden samt övervakning av akuta larm kopplade till el, ventilation och brandlarmscentraler. Du ingår i ett positivt team med hög problemlösningsförmåga och tillsammans säkerställer och bidrar ni till en fantastisk service till kollegor i hela bolaget. Arbetet avser heltid och arbetet är förlagt enligt schema under eftermiddag/kväll, alla pass är förlagda mellan klockan 11-23. Även helgarbete förekommer.
Ta emot och hantera felanmälningar som inkommer från intern personal
Uppföljning av ärenden
Administreringen av ID-kort och behörigheter till lokaler
Övervakning av akuta larm kopplade till el, ventilation och brandlarmscentraler
Som operatör på servicecenter är du en del av produktionsområdet Fastighet & Städ och rapporterar till Gruppchef Närservice och Servicecenter.
Förväntningar på den vi söker
Nu söker vi dig som drivs av service och administration som har erfarenhet av service, kollektivtrafiken och god IT-vana. Du har minst gymnasieexamen och tre års arbetslivserfarenhet. Du ska trivas i en miljö där mycket kan hända och trivas med att hjälpa dina kollegor med stort som smått.
Gymnasieexamen
Erfarenhet av service
God administrativ förmåga och god IT-vana
Mycket goda kunskaper i svenska
De är även meriterande om du:
Har tidigare erfarenhet av kollektivtrafiken
Har vana av att arbeta systematiskt och strukturerat
Ansökan och information
Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. I processen kommer vi genomföra en bakgrundskontroll.
Vi är en drog-och alkoholfri arbetsplats där det förekommer slumpmässiga kontroller.
Vad är SJ Stockholmståg AB?
SJ Stockholmståg (SJP) är ett dotterbolag till SJ AB och har sedan den 3 mars 2024 ett totalansvar för pendeltågen; trafik, underhåll och service. Pendeltågstrafiken är en viktig pulsåder för många boende i Stockholmsregionen. En vanlig tisdag reser över 340 000 personer med pendeltågen i Stockholm och när staden växer är det vårt ansvar att erbjuda möjligheten att resa på ett hållbart sätt.
Vi som arbetar på pendeln ska vara uppmärksamma, pålitliga och engagerade. Det är ett löfte vi har till våra resenärer och till varandra. Löftet ska genomsyra allt vi gör, stora som små handlingar och hjälpa oss bygga en starkare, mer sammansvetsad organisation.
Tillsammans med våra drygt 1 800 medarbetare arbetar vi i ett nära samarbete med Trafikförvaltningen (SL) för att skapa en trygg, stabil och pålitlig pendeltågstrafik för våra medarbetare och resenärer. Ersättning
