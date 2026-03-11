Operatör påsproduktion - Sommarvikariat

Vi söker sommarvikarier för Operatörer till vår produktionslinje av papperspåsar fr.o.m. vecka 25 t.o.m vecka 32 (med undantag för v.29). Jobbet innebär att ingå i ett team som sköter produktionen av 4 maskinlinjer som producerar papperspåsar för olika livsmedel, som t.ex. mjöl, havregryn och musli. Arbetsuppgifterna innefattar i huvudsak packning och kvalitetskontroll av påsar samt rapportering i IT-system. Arbetstiderna innebär skiftgång i 2-skift. Måndag till Fredag. Tjänster tillsätts löpande. För mer information maila till: robert.johansson@converflex.se