Operatör påsproduktion - Sommarvikariat

Vi söker sommarvikarier för Operatörer till vår produktionslinje av papperspåsar fr.o.m. vecka 25 t.o.m vecka 32 (med undantag för v.29).
Jobbet innebär att ingå i ett team som sköter produktionen av 4 maskinlinjer som producerar papperspåsar för olika livsmedel, som t.ex. mjöl, havregryn och musli.
Arbetsuppgifterna innefattar i huvudsak packning och kvalitetskontroll av påsar samt rapportering i IT-system.
Arbetstiderna innebär skiftgång i 2-skift. Måndag till Fredag.
Tjänster tillsätts löpande.
För mer information maila till: robert.johansson@converflex.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: robert.johansson@converflex.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Converflex AB (org.nr 556443-5120), http://www.converflex.se
Tegelbruksvägen 15 (visa karta)
891 55  ARNÄSVALL

Arbetsplats
Converflex AB

Jobbnummer
9790509

