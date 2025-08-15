Operatör | Lernia | Smålandsstenar
Lernia Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Gislaved Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Gislaved
2025-08-15
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Gislaved
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige
Hos vår kund får du chansen att arbeta med avancerade kapmaskiner i en dynamisk miljö där ditt tekniska intresse kommer till sin rätt. Här värderas noggrannhet och metodiskt arbete högt, samtidigt som du bidrar till en positiv atmosfär i teamet. Ta steget in i en spännande roll inom metallindustrin.Publiceringsdatum2025-08-15Om tjänsten
Om tjänsten: Som operatör kommer du att ansvara för datorstyrda kapmaskiner, köra, ställa in, utföra justeringar och enklare underhåll, samt dokumentera order och kvalitet. Du kontrollerar och avsynar produktionen tillsammans med arbetsgruppen.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har arbetat inom metallindustrin med fokus på kapmaskiner. Du bör ha viss datavana av CNC-styrda maskiner och ett genuint tekniskt intresse. Goda kunskaper i ritningsläsning och mätteknik är nödvändiga, liksom förmågan att formulera dig väl i tal och skrift på svenska. Du arbetar effektivt och metodiskt, med noggrannhet och ordningssinne som centrala egenskaper. Att följa och respektera arbetstider är viktigt för dig.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med travers och innehar traverskort. En förmåga att bidra till en positiv arbetsmiljö genom att vara hjälpsam och samarbeta väl med kollegor är också en värdefull egenskap. Vidare är det en fördel om du har tidigare erfarenhet av att utföra justeringar och enklare underhåll på datorstyrda kapmaskiner, vilket kan förstärka din kompetensprofil ytterligare.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta konsultchef Shkodran Zejneli via e-post: shkodran.zejneli@lernia.se
.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9460918