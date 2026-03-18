Operatör | Lernia Bemanning | Mönsterås
Är du tekniskt intresserad, noggrann och trivs med att arbeta i mindre produktionsgrupper? Vill du arbeta som operatör hos vår kund i Mönsterås där kvalitet och säkerhet står i fokus? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig!Publiceringsdatum2026-03-18Om tjänsten
Som operatör ansvarar du för att köra hydraulpress eller excenterpress, automatiska eller manuella. I jobbet ingår även övervakning, justering av maskininställningar samt enklare underhåll och felsökning. Du arbetar i ett mindre team där samarbete och tydlig kommunikation är viktigt för att nå leveransmål och upprätthålla hög kvalitet. Arbetet kräver noggrannhet, god kvalitetsmedvetenhet och förmåga att följa instruktioner och rutiner.
Arbetstider: dagtid eller skift beroende på produktion.
Formell kompetens
Tidigare erfarenhet av hydraulpress och/eller excenterpress.
Tidigare erfarenhet som operatör, montör eller liknande från industriproduktion
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av att följa kvalitets- och säkerhetsrutinerDina personliga egenskaper
Noggrann och kvalitetsmedveten
Tekniskt intresserad och problemlösande
God samarbetsförmåga och tydlig kommunikation
Flexibel och ansvarstagandeÖvrig information
Start: Omgående eller enligt överenskommelse Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka (kan variera beroende på skift) Arbetstid: Dagtid eller skift
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till kollektivavtal. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och företagshälsovård i de uppdrag där det är tillämpligt. Under din anställning får du stöd av en konsultchef som följer upp ditt uppdrag, stöttar din utveckling och ser till att arbetsmiljön fungerar.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med närvaro över hela landet. Vi förmedlar uppdrag inom många branscher och hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både kortsiktigt och långsiktigt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, använd ansökningsformuläret på sidan. Vid frågor, kontakta oss gärna via e-post på bemmanning.kalmar@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
383 32 MÖNSTERÅS
För detta jobb krävs körkort.
