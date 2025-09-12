Operatör/koordinator- felavhjälpning järnväg
2025-09-12
Vill du jobba i en framtidsbransch där du gör skillnad för tusentals företag och resenärer varje dag? Bli vår nya kollega!
Operatör/koordinator- felavhjälpning järnvägPubliceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med dina kollegor på trafikcentralen Malmö har du ansvar för att koordinera och dokumentera akuta avvikelser i Trafikverkets anläggningar. I dina arbetsuppgifter ingår det att övervaka, prioritera och hantera avvikelser på järnvägen. Detta gör du t.ex. genom att ta emot inkommande telefonsamtal eller larm via olika system för att därefter operativt larma, styra och leda utpekade entreprenörer för felavhjälpande och förebyggande underhåll.
Du utgör ett viktigt stöd i den samverkan mellan räddningstjänst, polis och Trafikverket som uppkommer vid olika typer av insatser. Du har kontakt med andra myndigheter i samband med olyckor och andra allvarliga tillbud och dokumenterar samtliga händelser och åtgärder i våra stödsystem. I arbetet ingår även övervakning och hantering av larm från övervakningskameror.
En viktig uppgift är att dokumentera alla händelser och åtgärder i våra IT- och ärendehanteringssystem. Vid utveckling eller nyetablering av anläggningar deltar du i implementering av förändringen i vår funktion.
Tjänsten passar dig som trivs att arbeta tillsammans med andra i team och att hålla ihop/leda händelser. Du trivs med att arbeta i skift med obekväma arbetstider. Du har i rollen en viktig uppgift för Trafikverket och samhället och därför vill vi satsa på dig med en gedigen intern utbildning på Trafikverksskolan i Ängelholm för att du ska bli bekväm i rollen. Benämning för tjänsten är drifttekniker.
Din arbetsplats kommer att vara i på trafikcentralen (TC) Malmö och arbetstiderna är enligt skiftgående schema med arbetstider dygnet runt och årets alla dagar. Vi värnar om våra anställda och har en god arbetsmiljö och gott arbetsklimat i gruppen och på TC Malmö.
Övrig information
En förutsättning för att kunna arbeta som drifttekniker är att du godkänns i hälsoundersökningen. Transportsstyrelsen ställer krav på hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med betydelse för trafiksäkerheten. I Transportstyrelsens föreskrift kan du läsa mer om vad som krävs när det gäller hälsoundersökningen.
I denna rekrytering kommer vi ha tester i flera steg samt hälsokontroll. Så för att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövning, som genomförs i enlighet med gällande bestämmelser.Kvalifikationer
Då arbetet innebär övervakning i kontrollrumsmiljö ställs det stora krav på problemlösning, god uppmärksamhet, simultankapacitet och koncentrationsförmåga. Du ska snabbt kunna identifiera problem som uppstår i anläggningen. Det är en operativ verksamhet och du bör känna dig bekväm med att förutsättningarna snabbt kan ändras och att du kan anpassa dig till nya omständigheter och behåller ditt lugn i stressade situationer. I tjänsten ingår många interna och externa kontakter som förutsätter god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är viktigt att du känner dig bekväm i att snabbt hantera och sammanställa information, samt kommunicera och förmedla budskap på ett tydligt och informativt sätt, samt bidra till en god stämning.
Vi söker dig som:
har avslutad gymnasial utbildning alternativt annan utbildning i kombination med relevant och aktuell arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig.
har erfarenhet av att arbeta med flera digitala verktyg samtidigt över flera skärmar.
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
har god syn och normalt färgseende
det är en förutsättning för att kunna arbeta i befattningen att du godkänns i hälsoundersökningen.
Det är meriterande om du:
har relevant erfarenhet av att arbeta med övervakning/koordinering (t ex på larmcentral, driftcentral eller liknande)
har erfarenhet av att leda, koordinera och prioritera
Det är meriterande om du:

har aktuell erfarenhet av att arbeta skift under dag, kväll, natt och helg
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
Att arbeta som drifttekniker järnväghttps://www.youtube.com/watch?v=w2v64Y-aWgU
Månadslön
Månadslön Så ansöker du
