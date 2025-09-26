Operatör
Vi söker dig som är engagerad och ansvarsfull till utmanande uppdrag i en spännande och dynamisk produktionsmiljö inom industrin!
Hos oss får du chansen att bidra med din kompetens och utvecklas i en viktig bransch. Du kommer att arbeta med varierande uppgifter i en miljö där din noggrannhet och initiativförmåga värdesätts. Vi erbjuder en roll där du får möjlighet att ta eget ansvar och vara en del av ett team som strävar efter att leverera högkvalitativa resultat. Vi värdesätter långsiktighet i våra samarbeten och ser gärna att du vill växa och utvecklas med oss.
För rätt person finns det goda möjligheter att bli övertagen av kunden.
Ansök senast 2025-11-16, observera att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor, kontakta Sophia Fredriksson på sophia.fredriksson@randstad.se
. observera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Ansvarsområden
Planera, förbereda och utföra tillverkning enligt gällande rutiner och dokumentation.
Dokumentera tillverkningar och rapportera resultat.
Underhålla, rengöra och hantera utrustning, material samt lokaler enligt instruktioner.
Säkerställa att hygienkrav upprätthålls.
Medverka vid upplärning och introduktion av nyanställd personal. Kvalifikationer
Gymnasieutbildning eller motsvarande är ett krav.
Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift är ett krav.
Möjlighet att arbeta skift är ett krav.
Erfarenhet av arbete inom produktion och processindustri är mycket meriterande.
Teknisk kompetens, såsom erfarenhet från arbete med produktionsmaskiner, eller kunskaper inom mekanik, el, hantverk eller maskinunderhåll, är meriterande.
Personliga Egenskaper:
Lätt för att samarbeta och kommunicera.
Noggrann.
Initiativförmåga, engagerad och ansvarstagande.
Driv, ambition och rätt attityd.Erfarenheter
Industriproduktion
Good Manufacturing Practice
Skriva dokumentationOm företaget
Randstad
Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.
