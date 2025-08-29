Operatör
DescriptionPubliceringsdatum2025-08-29Om företaget
Sherwin-Williams grundades i USA 1866. År 2010 förvärvades tidigare Becker Acroma som sedan dess ingår i Sherwin-Williamskoncernen. Idag är Sherwin-Williams ett globalt ledande företag inom färgbranschen med egen tillverkning, utveckling och försäljning. Globalt är vi över 63 000 medarbetare varav 330 i Sverige fördelade på fyra orter med tillverkning i Märsta och Bellö, centrallager i Nässjö samt med en helägd återförsäljare i Vaggeryd. I Sverige fokuserar vi på industriell ytbehandling av trä och metall där våra enheter utgör en central roll av vår totala försäljning i Europa.
Om rollen
Vi söker nu en operatör till vår produktionsfabrik i Bellö. Som operatör kommer du att spela en viktig roll i vårt dagliga arbete genom att aktivt delta i produktionsprocessen och säkerställa att våra höga kvalitetsstandarder bibehålls. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av att tillverka färdiga produkter genom att noggrant följa angivna recept och instruktioner, hantera av maskiner och utrustning, truckkörning, genomförande av kvalitetskontroller samt att följa säkerhetsrutiner och arbetsanvisningar.
Även om arbetet kräver självständighet kommer du att vara en del av ett härligt team där samarbete och kommunikation är av högsta prioritet. Det finns också goda utvecklingsmöjligheter inom företaget och vi har många duktiga medarbetare som jobbat länge inom företaget och som haft en imponerande utvecklingsresa.
Arbetspassen är i form av skift, varannan vecka på förmiddagen och varannan vecka på eftermiddagen. Du rapporterar till en arbetsledare.
Vem är du?
Ett krav för att vara aktuell för rollen är att du har truckkort A och B (helst B3), god fysisk förmåga samt att du talar och läser obehindrat på svenska. Du trivs i en industriell arbetsmiljö och förstår vikten av ett aktivt säkerhetstänk och att följa säkerhetsrutiner. Vi ser gärna att du har minst ett års praktisk erfarenhet av industri/produktionsarbete, men vi välkomnar även ansökningar från personer med erfarenhet av liknande branscher som är redo att lära och växa inom området. God datorvana är meriterande.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du chansen till en spännande tjänst i ett stort internationellt företag med många kontaktytor och goda utvecklingsmöjligheter. Genom kollektivavtal, friskvårdsbidrag och andra förmåner är vi en arbetsplats som värdesätter din trygghet och ditt välmående.
Observera att du kommer genomgå en nyanställningsundersökning inför anställning vilket bl.a. innefattar alkohol- och drogtest.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Sherwin-Williams Sweden AB
