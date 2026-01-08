Operativt ansvarig
Pajala Kommun / Logistikjobb / Pajala Visa alla logistikjobb i Pajala
2026-01-08
, Övertorneå
, Överkalix
, Gällivare
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pajala Kommun i Pajala
Pajala kommun är den stora (till ytan) lilla kommunen belägen i norrskenet och midnattssolens land - Tornedalen, i östra Norrbotten. Dag och natt, året om, arbetar vi i samhällets tjänst på uppdrag av kommunmedborgarna. Med Pajala kommuns värdegrund "jag finns till för Pajalas medborgare"; "jag är professionell" och "jag möter alla människor med öppenhet och respekt" arbetar vi för att göra skillnad. Vill du också göra skillnad? Då ska du jobba med oss!
Pajala Flygplats, "Fönstret mot världen" är en central knutpunkt i Tornedalen och vi är nu på jakt efter engagerad flygplatspersonal.
På flygplatsen trafikerar flygbolaget Jonair som erbjuder reguljära flygningar till och från Luleå med två avgångar och två ankomster varje vardag. Utöver linjeflyget har vi även chartertrafik, militärflyg, helikoptrar och privatflygare som nyttjar flygplatsen.Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Vi erbjuder en mångsidig arbetsroll där ditt ansvarsområde spänner över flygplatsräddningstjänst, ramphandling och fälthållning. I rollen som operativt ansvarig förekommer arbetsuppgifter så som att omhänderta nya och förändrade regler, arbetsledning, handlägga händelserapporter, utbildningsansvar och bemanning. Operativt ansvarig ansvarar också för att planering och genomförande av brand- och räddningsövningar, särskild händelse övningar och årliga samövningar med övriga blåljusverksamheter.Kvalifikationer
Operativt ansvarig ska ha:
* Adekvat praktisk erfarenhet och kunskap inom flygplatsdrift.
* Omfattande kunskap om styrande krav för flygplatser.
* Lämplig kunskap om säkerhets- och kvalitetsledningssystem.
* Kunskap om flygplatsens drifthandbok.
* Meriterande är utbildning och/eller erfarenhet av flygplatsarbete, personalledning, ekonomi- och upphandlingsarbete.
* Arbetet kräver körkort behörighet B samt goda kunskaper i svenska och engelska språket samt grundläggande datakunskap.
Tjänsten är säkerhetsklassad, därav krävs svenskt medborgarskap och att du ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
Vi tar endast emot digitala ansökningar.
Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.
Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Pajala kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, annons- och rekryteringsföretag.
För mer information om oss och vår kommun besök https://www.pajala.se/invanare/bygga-bo-miljo/valkommen-hit/
Vi erbjuder även inflyttarservice för dig som är ny i Pajala Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298203-2026-1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pajala kommun
(org.nr 212000-2718) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Driftpersonal
Tommy Erkki tommy.erkki@pajala.se 070-661 88 94 Jobbnummer
9672711