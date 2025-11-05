Operativt ansvarig - Extrajobb
2025-11-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Sollentuna
Operativt ansvarig - 10 timmar per vecka (antal timmar går att diskutera)
Kanaans Simsällskap söker en strukturerad och engagerad operativt ansvarig som vill vara en nyckelperson i föreningens dagliga verksamhet. Rollen passar dig som brinner för barn,
simning och föreningsliv - och som trivs med att ha många bollar i luften.
Om rollen
Som operativt ansvarig ansvarar du för att den dagliga driften flyter på smidigt. Du blir en central kontaktperson för tränare, ledare, medlemmar och styrelsen. Arbetstiden är cirka 10
timmar per vecka, med viss flexibilitet beroende på säsong.
Vi är en liten simklubb som har simskola i Åkeshov, Tensta och Husby. Samt också simverksamhet i Spånga och Nälsta.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
SportAdmin: hantera administration kopplat till grupper, anmälningar och deltagare
Bemanning: planera och samordna ledare och tränare
Utbildning: hålla koll på och samordna utbildningsinsatser för ledare
Löner & arvoden: sammanställa och rapportera underlag för utbetalning
Kommunikation: Ansvara för kommunikation både internt och externt
Om du har kunskap av att vara simlärare eller simtränare går tjänsten att komplettera med timmar i vår verksamhet om så önskas
Vi söker dig som
Är strukturerad, noggrann och har god kommunikationsförmåga
Har erfarenhet av föreningsliv, idrott eller administration. Helst simning och simskola
Trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar
Har grundläggande datorvana
All kommunikation sker på svenska, så krav är att du behärskar svenska språket
Meriterande om du har varit simtränare eller simlärare
Vi erbjuder
Ett meningsfullt uppdrag i en förening med potential
Flexibel arbetstid som med fördel kan kombineras med andra jobb eller studier
Möjlighet att bidra till utvecklingen av Kanaans Simsällskap med en tjänst som du är med och styr hur den ska utvecklas
Kontakta daniel@kanaan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
Kontakt via mail
E-post: daniel@kanaan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fun in water AB
(org.nr 559497-7075)
168 55 BROMMA Arbetsplats
Kanaans SS Jobbnummer
9590905