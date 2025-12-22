Operativ Logistikkoordinator - Rosersberg - Heltid
Simplex Bemanning AB / Lagerjobb / Sigtuna
2025-12-22
Simplex Bemanning AB söker nu en Logistikkoordinator till en stor och välorganiserad logistikverksamhet inom byggvaruhandel. Vår kund har ett starkt fokus på leveransprecision, säkerhet och effektiva logistikflöden. Här får du möjlighet att arbeta i en strukturerad miljö med tydliga processer och stort ansvar.Publiceringsdatum2025-12-22Om tjänsten
Som Logistikkoordinator kommer du att ha en central roll i den dagliga driften och säkerställa att varuflödet fungerar smidigt från inkommande gods till utleverans. Du arbetar nära lager, transport och andra interna funktioner för att uppnå hög kvalitet och effektivitet i leveranserna.
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid, 07.00-16.00 eller 08.00-17.00
Plats: Rosersberg
Start: Så fort som möjligt med hänsyn till uppsägningstidDina arbetsuppgifter
Koordinera och följa upp in- och utleveranser
Säkerställa leveransprecision och effektiva flöden
Hantera avvikelser och lösa logistiska problem
Samarbeta med lagerpersonal, transportörer och interna avdelningar
Arbeta i affärs- och lagersystem samt uppdatera relevant dokumentation
Vi söker dig som
Har erfarenhet av logistik, transport eller lagerplanering
Är strukturerad, lösningsorienterad och stresstålig
Har god kommunikativ förmåga och trivs med samarbete
Har god datorvana och erfarenhet av administrativa system
Talar och skriver svenska obehindrat
Vi erbjuder
En stabil heltidsanställning via Simplex Bemanning AB
Uppdrag hos en välkänd och etablerad aktör inom byggvaruhandel
En arbetsplats med tydliga rutiner, högt säkerhetstänk och god arbetsmiljö
Möjlighet till utveckling inom logistikområdet
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
Detta är ett heltidsjobb.
Simplex Bemanning AB (org.nr 559001-0277)
195 70 ROSERSBERG
