Operativ inköpare till Finspång!
2025-10-27
Vi söker en engagerad och ansvarstagande operativ inköpare som vill arbeta i en dynamisk och teknisk miljö. Du blir en viktig del av inköpsorganisationen med ansvar för att säkerställa materialförsörjning och leveranser till interna kunder, främst produktionsverksamhet. Rollen erbjuder goda möjligheter att påverka och utveckla inköpsprocesser samt bygga långsiktiga leverantörsrelationer.
Rollen är ett konsultuppdrag som sträcker sig från november 2025 till november 2026 med goda chanser till förlänging.
Som operativ inköpare ansvarar du för hela inköpsprocesse, från beställning till leverans inom ditt definierade produktområde. Du arbetar nära strategiska inköpare, leverantörer och interna samarbetspartners för att säkerställa en effektiv och stabil försörjningskedja. Rollen innebär även ett aktivt arbete med förbättringar och utveckling av processer och leverantörssamarbeten.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Hantering av inköpsbeställningar och fakturor
• Leveransbevakning och uppföljning
• Leda regelbundna möten med leverantörer
• Leverantörsutveckling och relationsbyggande
• Materialplanering och behovsanalys
• Proaktiv kommunikation med interna kunder och externa leverantörer
• Bidra till utveckling av processer och arbetssätt
Vem är du?
För att lyckas i rollen tror vi att du är strukturerad, ansvarstagande och trivs i en operativ roll där tempot ibland är högt. Du har lätt för att skapa relationer och drivs av att hitta lösningar när utmaningar uppstår.
Vi ser gärna att du har:
• Eftergymnasial utbildning inom inköp, logistik eller ekonomi
• Erfarenhet av operativt inköpsarbete är meriterande
• God förståelse för material- och logistikflöden
• God förmåga att prioritera och arbeta strukturerat
• Lösningsorienterat arbetssätt och intresse för förbättringsarbete
• God kommunikationsförmåga på svenska och engelska
• God systemvana, gärna med erfarenhet av SAP och Excel
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.
