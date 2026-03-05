Operativ Inköpare / Procurement Coordinator till Solna
2026-03-05
Jefferson Wells söker nu en Operativ Inköpare / Procurement Coordinator till ett spännande och utvecklande konsultuppdrag hos en av våra större kunder inom teknik- och energisektorn. I denna roll kombinerar du operativt inköp med koordinering, analys och administrativt stöd till inköpsfunktionen.
Du kommer att arbeta i ett professionellt inköpsteam med nära samarbete med inköpare, kategoriansvariga och andra kommersiella funktioner. Rollen passar dig som trivs i en strukturerad och analytisk miljö och som vill bidra till effektiva och kvalitetssäkrade inköpsprocesser.
Ort: Solna
Omfattning: Heltid, konsultuppdrag
Period: April till årsskiftet.
Operativt inköp
• Genomföra avrop mot befintliga avtal.
• Förhandla priser och leveranstider med leverantörer.
• Genomföra prisförfrågningar (RFQ) och stödja konkurrensutsättningar.
• Uppdatera priser, ledtider mm i VMS-systemet.
• Hantera orderadministration, inklusive insamling och registrering av orderbekräftelser samt avvikelsehantering mot interna intressenter.
Koordinering, analys & administrativt inköpsstöd
• Stödja inköpare med data-drivna analyser, marknadsanalys och beslutsunderlag.
• Arbeta med masterdata: underhåll, validering och kvalitetssäkring.
• Arbeta data-drivet med inköpsanalys, KPI-uppföljning, rapportering och validering av inköpsinformation.
• Hantera leverantörskommunikation av administrativ och informativ karaktär.
• Säkerställa hög kvalitet i inköpsadministrationen: fakturahantering, dokumentation, registervård och strukturerad informationshantering.
• Utföra backoffice-uppgifter såsom uppföljning av inköpsärenden och vara systemstöd.
• Bidra till att utveckla interna processer, mallar och arbetsflöden inom inköp.
• Samverka med kollegor inom teknik, ekonomi och kommersiella team för att säkerställa effektiva och kvalitetssäkrade arbetsprocesser. Profil
• Erfarenhet av operativt inköp och administrativt stöd inom inköp.
• God analytisk förmåga och mycket god kunskap i Excel.
• Erfarenhet av att arbeta med system, databaser eller strukturerad administration.
• God kommunikativ förmåga i svenska och engelska.
• Ett arbetssätt som är strukturerat, självgående, noggrant och resultatinriktat.
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, inköp, logistik eller motsvarande.
Att vara konsult hos Jefferson Wells
Som konsult via Jefferson Wells får du en trygg anställning med kollektivavtal, attraktiva förmåner och tillgång till ett brett nätverk av spännande uppdrag. Du får nära stöd av din konsultchef och stora möjligheter att utvecklas vidare i din yrkesroll. Så ansöker du
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Har du frågor om rollen eller om konsultlivet hos oss? Hör gärna av dig!
