Operativ inköpare
Framtiden i Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Örebro Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Örebro
2026-02-19
Vill du arbeta operativt med inköp i en högteknologisk och samhällsviktig verksamhet? Nu söker vi en operativ inköpare till ett tidsbegränsat uppdrag under våren hos BAE Systems Bofors i Karlskoga. Uppdraget ger dig chansen att snabbt komma in i en spännande organisation, bidra i ett viktigt skede och samtidigt öppna dörren för framtida möjligheter inom företaget.
Om rollen:
I befattningen som operativ inköpare ansvarar du för tilldelade leverantörer i det operativa inköpsarbetet. Du utvecklar och vårdar relationerna med befintliga såväl som nya underleverantörer i den dagliga driften. Du kommer att ha ett nära samarbete med strategiska inköpare och SQA inom aktuell kategori. Utöver detta kommer du samarbeta med kollegor inom produktion, utveckling, kvalitet, projekt och externa leverantörer.
Exempel på arbetsuppgifterVerkställa anmodade köp genom att skapa inköpsorder mot ramavtal eller offert hos godkända leverantörer.
Följa upp och bevaka orderbekräftelser.
Proaktivt bevaka leveranser så att de sker enligt överenskommet datum samt vid behov initiera ökad leveransbevakning och kvalitetskontroller.
Regelbundet följa upp prestation av tilldelade leverantörer.
Kontrollera fakturor mot ingångna avtal för att identifiera prisavvikelser.
Vid behov delta i arbete med leverantörsbedömningar.
Offertarbete kan förekomma på material som köps in löpande av befintliga leverantörer.
Ansvara för de operativa inköpsspecifika delarna vid köpberedning, PRR och på utvalda inköpsorder som görs tillsammans med SQA.
Regelbundet rapportera status mot definierade mätetal.
Skallkrav:
Erfarenhet av liknande roll inom inköp
Efterenhet av SAP eller annat liknande affärssystem
Svenska och engelska i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Meriterande:
Eftergymnasial utbildning inom inköp eller liknande
Om dig:
För att trivas i rollen ser vi att du är en ödmjuk och lyhörd person som visar genuin nyfikenhet för både människor och arbetssätt. Du trivs i en miljö där förutsättningarna kan förändras snabbt och där flexibilitet och anpassningsförmåga är viktiga egenskaper.
Om BAE Systems Bofors
BAE Systems Bofors arbetar med att stärka försvarsförmågan i Sverige och i våra partnerstater världen över. Detta gör vi genom att utveckla, producera och sälja världens mest avancerade försvarsmateriel. BAE Systems Bofors verksamhet finns längs med hela Sveriges försvarspolitiska säkerhetsbälte och företaget har cirka 650 medarbetare placerade i Karlstad, Karlskoga och Örebro. Företaget ingår i en av världens största försvarsindustrikoncern, BAE Systems, med över 100 000 anställda. Detta ger oss unika möjligheter att kombinera vår långa tradition av lokal expertis med världsledande internationell erfarenhet.
Om Framtiden AB
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag.Publiceringsdatum2026-02-19Anställningsvillkor
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning kommer du därför att genomgå en säkerhetsprövning, vilket innebär krav på svenskt medborgarskap.
Start: omgående
Omfattning: Tidsbegränsat uppdrag under våren
Arbetstid: Kontorstider 8-17, flex.
Ort: Karlskoga
Observera att löpande urval tillämpas eftersom behovet behöver tillsättas omgående. Tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
