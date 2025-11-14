Operativ inköpare - Västerås
Om uppdraget
Vi söker en operativ inköpare med stark systemvana och god förståelse för materialflöden. I denna roll ansvarar du för beställningar, orderuppföljning och kommunikation med leverantörer för att säkerställa att rätt material finns på plats i rätt tid.
Du arbetar i en dynamisk inköpsmiljö med fokus på noggrannhet, planering och service. Rollen passar dig som trivs i en strukturerad och processdriven vardag där både samarbete och självständigt ansvar är viktigt.
Exempel på arbetsuppgifter
Lägga inköpsorder i SAP
Bevakning av order från beställning till leverans
Planering av material utifrån behov och prognoser
Daglig kontakt med interna och externa leverantörer
Inventering av material hos underleverantörer
Hantering och uppföljning av leverantörsfakturor
Kravprofil
Minst 2-årig eftergymnasial utbildning inom inköp, ekonomi eller logistik - eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av operativt inköp
God systemvana i SAP och Excel
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Serviceinriktad med god kommunikativ förmåga
Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande: erfarenhet av styrda processer, t.ex. ISO9001
Plats & omfattning
Plats: Västerås Omfattning: 3 månader Start: 2025-12-01 Svar senast: 2025-11-18
Låter det intressant?Välkommen med din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
