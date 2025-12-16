Operativ inköpare - Västerås

Sway Sourcing Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Västerås
Vi söker nu en operativ inköpare till ett spännande konsultuppdrag hos en kund inom energibranschen. Uppdraget är på plats i Västerås och passar dig som har erfarenhet av indirekt inköp och trivs i en operativ, affärsnära roll. I rollen som operativ inköpare ansvarar du för hela inköpsprocessen, från förfrågan till färdig order. Du arbetar nära verksamheten och har daglig kontakt med leverantörer samt interna intressenter. Rollen är praktisk, varierad och kräver både struktur och god samarbetsförmåga

Dina arbetsuppgifter
Leda RFQ-processen från start till mål

Genomföra mindre förhandlingar med leverantörer

Upprätta och hantera dokumentation såsom villkor och avtal (T&C)

Skapa och administrera inköpsordrar (PO) i affärssystem

Kravprofil för detta jobb
Minst tvåårig eftergymnasial utbildning med inriktning mot inköp

Operativ erfarenhet av indirekt inköp

Systemkunskaper i SAP och Excel

Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i tal och skrift

Vana av att arbeta självständigt och ta eget ansvar

Positiv inställning och ett drivande arbetssätt

God samarbetsförmåga och erfarenhet av teamarbete

Uppdragsinformation Omfattning: Heltid (100%), på plats i Västerås Start: 7 januari 2026 Uppdragslängd: 6 månader
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Lön enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2026-06-04
Detta är ett heltidsjobb.

Sway Sourcing Sweden AB (org.nr 559360-7517)

Sway Sourcing

Felipe Mendonca Gomes da Silva
felipe@swaysourcing.com
0733555293

9648214

