Operativ inköpare - Västerås
2025-12-16
Vi söker nu en operativ inköpare till ett spännande konsultuppdrag hos en kund inom energibranschen. Uppdraget är på plats i Västerås och passar dig som har erfarenhet av indirekt inköp och trivs i en operativ, affärsnära roll. I rollen som operativ inköpare ansvarar du för hela inköpsprocessen, från förfrågan till färdig order. Du arbetar nära verksamheten och har daglig kontakt med leverantörer samt interna intressenter. Rollen är praktisk, varierad och kräver både struktur och god samarbetsförmåga Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Leda RFQ-processen från start till mål
Genomföra mindre förhandlingar med leverantörer
Upprätta och hantera dokumentation såsom villkor och avtal (T&C)
Skapa och administrera inköpsordrar (PO) i affärssystemKravprofil för detta jobb
Minst tvåårig eftergymnasial utbildning med inriktning mot inköp
Operativ erfarenhet av indirekt inköp
Systemkunskaper i SAP och Excel
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
Vana av att arbeta självständigt och ta eget ansvar
Positiv inställning och ett drivande arbetssätt
God samarbetsförmåga och erfarenhet av teamarbete
Uppdragsinformation Omfattning: Heltid (100%), på plats i Västerås Start: 7 januari 2026 Uppdragslängd: 6 månader
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
