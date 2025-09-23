Operativ förhandlingschef
2025-09-23
Till vår kund söker vi nu en Operativ förhandlingschef.
Uppdragsbeskrivning:
Uppdraget består i att ersätta ordinarie förhandlingschef under tjänstledighet, se uppgifter och ansvar nedan. Gemensamma funktioner stöttar hela affärsverket och jobbar dagligen för att förverkliga kundens gemensamma mål. Divisionen består av kommunikation, HR, rättsavdelning, inköp, säkerhet och beredskap samt fastighet och hållbarhet. Tjänsten är placerad på enheten HR strategi och processer, som idag består av åtta medarbetare och en enhetschef vilka ansvarar för de övergripande HR processerna inom kunden.
Roll och ansvar:
Rollen som vikarierande förhandlingschef innebär en kombination av strategiskt och operativt arbete inom det arbetsrättsliga området. Förhandlingschefen har ett övergripande ansvar för att leda och samordna arbetsrättsliga frågor, centrala samverkansmöten samt fackliga förhandlingar på verksnivå med tonvikt på kollektivavtalsförhandlingar.
Utöver detta förväntas personen kunna stötta i operativa HR-frågor med koppling till avtal och villkor, där behov finns i verksamheten.
Rollen innebär att både kunna fatta självständiga beslut på strategisk nivå och samtidigt arbeta praktiskt med utredningar och rådgivning i avtals- och arbetsrättsliga frågor. Förhandlingschefen ansvarar också för att bedöma och besluta om lokala omställningsmedel.
Förhandlingschefen är även ett stöd i lönebildningsarbetet, tillsammans med HR-specialist lönebildning, genom rådgivning till verksamheten, medverkan i lönerevisionsprocessen samt deltagande i lönekartläggningar.
I uppdraget ingår också att hålla utbildningar inom arbetsrätt, samverkan och villkorsfrågor samt att vara en aktiv part i HR:s digitaliseringsarbete. Under hösten blir deltagandet i implementationen av ett nytt lönesystem särskilt viktigt, där rollen ansvarar för att säkerställa att avtals- och villkorsregler fungerar korrekt i det nya systemstödet.
Obligatoriska krav
Personal- och eller beteendevetenskaplig, juridisk högskoleutbildning eller mot- svarande.
Minst 10 års dokumenterad erfarenhet av arbete med arbetsrätt, fackliga förhandlingar och kollektivavtal
Erfarenhet av att självständigt leda kollektivavtalsförhandlingar och MBL-förhandlingar
Erfarenhet av självständigt beslutsfattande i förhandlings- och avtalsfrågor inom det arbetsrättsliga området
Erfarenhet av operativt arbete inom avtal och villkorsfrågor samt lönebildning
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta som Förhandlingschef i statlig myndighet eller affärsdrivande verk.
Erfarenhet av HR-digitaliseringsprojekt, särskilt vid implementering av lön och schemasystem
Erfarenhet att utarbeta avtal kopplat mot oregelbunden arbetstidsförläggning
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
