Operativ Controller
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2026-07-14
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Operativ Controller
Vill du vara den som får verksamheten att fungera smartare, effektivare och bättre varje dag?
Vi söker en Operativ Controller som gillar att omsätta siffror till konkreta resultat. Hos oss får du en central roll där du arbetar nära verksamheten, kunderna och ledningen för att säkerställa att resurser används på bästa sätt, att vi fattar rätt beslut baserat på data och att vi ständigt utvecklar våra arbetssätt.
Det här är rollen för dig som inte nöjer dig med att rapportera vad som hänt – du vill förstå varför det hände och vad vi kan göra bättre framåt.
Du rapporterar direkt till VD och blir en viktig drivkraft i vårt arbete med analys, digitalisering, AI och verksamhetsutveckling.
Om rollen
Som Operativ Controller ansvarar du för att skapa förutsättningar för en effektiv och lönsam verksamhet. Du arbetar både operativt och strategiskt med planering, uppföljning, analys och förbättringar.
En viktig del av rollen är att säkerställa rätt bemanning och resursfördelning utifrån verksamhetens behov. Du följer upp nyckeltal, analyserar resultat och identifierar möjligheter att effektivisera processer genom digitalisering, automatisering och smartare arbetssätt.
Vi söker dig som inte väntar på att få en uppgift. Du ser själv vad som kan förbättras, tar initiativ och driver förändring. För dig är utmaningar något som ska lösas – inte något som står i vägen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Säkerställa optimal schemaläggning och bemanning
Följa och styra resurser i realtid utifrån verksamhetens behov
Samla in, analysera och visualisera data från kunduppdrag och verksamhet
Ta fram veckovisa, månatliga och kvartalsvisa rapporter med analyser och rekommendationer
Standardisera rapportering och uppföljning gentemot kunder och ledning
Följa upp produktivitet, kvalitet, beläggning och lönsamhet
Säkerställa att samtliga kunduppdrag faktureras korrekt och i tid
Ta fram och kvalitetssäkra fakturaunderlag till ekonomiavdelningen
Identifiera förbättringsområden och driva utvecklingsinitiativ
Utvärdera och implementera AI-lösningar samt automatiseringar
Bidra aktivt till företagets digitala utveckling och framtida arbetssätt
Vi tror att du har
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, statistik, verksamhetsutveckling eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av controlling, analys eller verksamhetsstyrning
Goda kunskaper i Excel och gärna erfarenhet av Power BI eller liknande analysverktyg
Förståelse för statistik, prognoser och datadrivna beslut
Intresse för digitala lösningar, AI och automatisering
För att trivas hos oss tror vi att du är
Analytisk och lösningsorienterad
Strukturerad med god förmåga att prioritera
Affärsmässig och ser helheten bakom siffrorna
Självständig och trygg i att fatta beslut
Kommunikationsstark och duktig på att förklara komplex information på ett enkelt sätt
Driven av förbättring och utveckling
Nyfiken på ny teknik och nya arbetssätt
Framför allt söker vi dig som har ett naturligt driv att utveckla verksamheter. Du ser möjligheter där andra ser hinder och har inställningen att alla problem har en lösning – det gäller bara att hitta den.
Vi erbjuder
En nyckelroll i en verksamhet med höga ambitioner där du får stort eget ansvar, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka på riktigt. Här får du vara med och forma framtidens arbetssätt genom analys, digitalisering och AI – samtidigt som du bidrar till att skapa värde för både kunder, medarbetare och verksamheten som helhet
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig.
Information:
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders inledande provanställning
Arbetsplats: Mjärdevi, Linköping (inget distansarbete)
Start: 1a september (eller enligt överenskommelse)Publiceringsdatum2026-07-14Övrig information
I denna process genomför vi bakgrundskontroller via bakgrundskollen.se innan anställning.
Urvalet sker löpande vilket innebär att annonsen kan tas ner innan sista ansökningsdag, så ansök redan idag! Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första digital intervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
På Senzum arbetar med fördomsfri rekrytering och använder digitala verktyg för att säkerställa en rättvis och effektiv rekryteringsprocess. Genom att använda digital teknik och objektiva metoder arbetar vi för att hitta rätt person till rätt plats i vår organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Senzum AB
(org.nr 556467-4561)
Diskettgatan 4 (visa karta
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583 35 LINKÖPING Jobbnummer
10002759