Operativ chef Varuleverans - Halmstad

Vi är över 5000 engagerade mathjältar som jobbar i våra svenska butiker, på våra lager och kontor - som tillsammans gör vår fantastiska resa möjlig. På så vis kan ännu fler handla och äta god mat av högsta kvalitet till branschens bästa pris. För när vi växer, växer du. Sån är nämligen Lidl.
Vill du vara med och bidra till att våra butiker alltid är välfyllda med fantastiska varor? Är du dessutom en mästare på att leda, inspirera och utveckla människor? I #teamlidl hjälper vi varandra att lyckas. Och vi växer tillsammans. Nu söker vi en engagerad operativ chef till vårt team!
Din roll
Som operativ chef på Lidl skapar du förutsättningarna för en inspirerande arbetsplats genom att leda ditt team, leverera resultat och tillsammans bidra till en positiv kundupplevelse! Du ansvarar för den operativa driften inom ditt lagerområde, vilket innebär att leda och motivera ditt team för att få dem att prestera utifrån sin fulla potential samt fördela och följa upp de dagliga arbetsuppgifterna utifrån företagets fastställda processer och mål.
Rollen innebär också att:
• Ta fullt ansvar för områdets resultat och nyckeltal genom att löpande planera, följa upp och utveckla
• Optimera processer genom regelbundna analyser
* Rekrytera, introducera, utbilda och vidareutveckla ditt team
* Säkerställa en god och säker arbetsmiljöPubliceringsdatum2025-08-20Profil
Vi söker dig som har en avslutad gymnasial utbildning eller motsvarande samt minst ett års erfarenhet av arbete inom handel och/eller logistik. Vi ser det som mycket meriterande om du har erfarenhet av någon form av ledande roll i en snabbrörlig och resultatinriktad miljö. Du har god problemlösningsförmåga och är duktig på att planera och delegera arbetsuppgifter. Att överträffa satta mål och maximera produktiviteten i ditt arbete ihop med ditt team ser du som en självklarhet. Utöver det är du en mycket god kommunikatör och kan genom feedback utveckla ditt team och ditt område. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet utav transportplanering.
Vi ser även att du:
• Har en god datorvana och har lätt för att arbeta med olika system
• Behärskar svenska flytande i både tal och skrift
• Innehar B-körkort
• Truckkort A och B är meriterande
Då lagret är öppet alla veckans dagar kommer både dag, kväll och helgarbete att förekomma.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en utmanande och utvecklande arbetsmiljö där du får mycket ansvar och möjlighet att påverka Lidls framgång i Sverige. Vårt dagliga arbete är, förutom att leda, inspirera och leverera utifrån tydligt satta mål, även karaktäriserade av våra värdeord: prestation, respekt, tillit, jordnära attityd och gemenskap. Och eftersom vi växer, kan du fortsätta utvecklas. Snabbt. Inom din roll, eller mot en annan. På samma plats, eller någon annanstans. Inom butik, lager, kontor. Lokalt, nationellt eller globalt. Vi stöttar dig på din resa mot mer ansvar och nya utmaningar. Du blir helt enkelt en del av ett stort team där alla kavlar upp ärmarna och hjälps åt.
Hos oss har vi har förmåner så som friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg, medarbetarrabatt i våra butiker, tillgång till kostnadsfri rådgivning av psykolog, jurist och ekonom samt mängder av erbjudanden via vår förmånsportal. Självklart omfattas du också av kollektivavtal och tjänstepension. Vi möjliggör en rättvis lönesättning inom företaget genom ett icke-diskriminerande lönesystem.
