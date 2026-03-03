Operativ Chef Restaurangkoncern
Om Barjaco Group AB
Barjaco Group AB är en växande koncern med verksamhet inom restaurang och service. Vi driver flera enheter och arbetar aktivt med expansion, lönsamhetsutveckling och konceptförädling.
Nu söker vi en Operativ Chef med helhetsansvar för koncernens restaurangverksamhet, en affärsdriven ledare.
Om rollen
Detta är en senior och affärs kritisk roll med övergripande ansvar för drift, ekonomi och utveckling inom koncernens restaurangverksamhet.
Du har det yttersta operativa ansvaret och arbetar både strategiskt och hands-on. Rollen innebär att leda verksamheten mot uppsatta mål, säkerställa lönsamhet samt driva utveckling och expansion.
Du rapporterar till styrelse/ägare och har mandat att fatta beslut kring drift, organisation och utveckling.
Ansvarsområden
Affärs ansvar
Övergripande resultat- och budgetansvar
Säkerställa lönsamhet och tillväxt
Driva strategisk planering och utveckling
Identifiera nya affärsmöjligheter och expansion
Operativt ledarskap
Leda och utveckla restaurangchefer och nyckelpersoner
Säkerställa struktur, rutiner och kvalitetsnivå
Skapa en stark företagskultur och tydligt ledarskap
Ansvara för bemanning, rekrytering och organisationsutveckling
Drift & kvalitet
Säkerställa att enheterna levererar hög service och gästupplevelse
Följa upp nyckeltal och genomföra förbättringsåtgärder
Ansvara för myndighetskrav, livsmedelssäkerhet och arbetsmiljö
Expansion & utveckling
Delta i etablering av nya enheter
Driva förbättringsprojekt och effektivisering
Arbeta nära projektledning vid ombyggnationer och nyetableringar
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet från ledande roll med fullt resultatansvar
Har arbetat som exempelvis VD, affärsområdeschef, driftchef eller distriktschef inom restaurang, retail eller service
Har stark ekonomisk förståelse och vana att arbeta mot tydliga mål
Är en trygg, tydlig och beslutsmässig ledare
Trivs i en entreprenöriell miljö med högt tempo
Har B-körkort och möjlighet att resa mellan enheter
Du är affärs driven, analytisk och strukturerad men samtidigt operativ nog att kliva in i verksamheten när det behövs.
Vi erbjuder
En nyckelroll med stort mandat och påverkan
Möjlighet att leda och utveckla en växande restaurangkoncern
Direkt påverkan på strategi, lönsamhet och expansion
Konkurrenskraftiga villkor och långsiktig utvecklingsmöjlighet
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: sebastian@barjacogroup.se
