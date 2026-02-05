Operativ Chef Nordisk Återvinning
NG Nordic - Nordens cirkulära ledare
Vi är en ledande nordisk leverantör av cirkulära lösningar och miljötjänster som tar itu med de akuta utmaningarna med klimatförändringar och resursbrist. Genom att omvandla avfall till värdefulla resurser och ta bort farliga ämnen från kretsloppet undviker vi utsläpp och skyddar naturliga ekosystem.
Genom återanvändning, insamling, återvinning och avfallshantering ökar vi tillgången till cirkulära råvaror och hjälper till att minska koldioxidutsläppen i samhället.
Vi samarbetar med organisationer av alla storlekar och erbjuder skräddarsydda, innovativa lösningar genom hela värdekedjan, vilket ger mervärde i varje steg. Vi kombinerar data med lokal kunskap, vilket gör det möjligt för våra kunder att utveckla sin verksamhet, samtidigt som vi värnar om miljön. Idag är vi en viktig del av den nordiska industriella infrastrukturen, vårt mål är att bli en sann europeisk ledare.
Vårt engagerade team av experter arbetar med fokus på säkerhet och kvalitet. Genom att sammanföra de bästa talangerna i branschen - från chaufförer och operatörer till ingenjörer och ledare - bygger vi en verksamhet med global påverkan.
Vi har 3400 anställda och 90 anläggningar i Norge, Sverige, Finland och Danmark som hanterar 4,4 miljoner ton avfall årligen. Operativ chef för Nordisk Återvinning!
Nordisk Återvinning Service AB är en nischaktör med fokus på insamling av hushållsavfall och en partner lång erfarenhet samt effektiva och innovativa lösningar.
Vår engagerade operativa chef har gått vidare internt och vi söker nu hans efterträdare för att leda och fortsätta arbetet med att skapa en attraktiv arbetsplats och bli en ledande aktör inom effektiva avfallshanteringstjänster i Norden.
Nordisk Återvinning står inför en spännande tid! Du kommer att leda arbetet med att införa nya kontrakt i kommuner över hela landet, men det viktigaste är att du sätter HMSK högst upp på agendan, vilket är en del av koncernens DNA. Med dig i teamet kommer du att ha cirka 175 engagerade och kompetenta medarbetare. Arbetsplatsen är Göteborg, men du måste vara beredd på att besöka våra olika platser ofta. Tjänsten är en del av ledningsteamet.
Om du är intresserad av miljö, hållbarhet och cirkulär ekonomi, och vill bidra med ett viktigt socialt uppdrag, vill vi gärna höra från dig.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från en liknande roll, helst från drifts- och/eller produktionsmiljön med ansvar för resultat, HMSK och personalansvar
• Kan visa goda resultat genom att engagera, motivera, skapa förtroende och interaktion inom sin egen organisation
• Vill bidra till att lyfta Nordisk Återvinnings position på marknaden
• Har en operativ och "praktisk" ledarstil utöver relevant formell bakgrund
Dina ansvarsområden och huvuduppgifter:
• Rollen kommer att vara operativ chef för de kontrakt vi idag har i Sverige samt kommande kontrakt i Sverige.
• Övergripande ansvar för avdelningarnas operativa verksamhet, inklusive HMSK, prestation och personalansvar
• Budget, resultat och rapporteringsansvar till styrelsen för Norsk Gjenvinning Renovasjon
• Affärsutveckling, kund- och operativt ansvar
• Utveckla och stödja avdelningscheferna lokalt
• Var en drivande kraft i förändringsarbete och kultur genom att bygga vidare på företagets strategi och koncernens värderingar modig, dediterad, omtänksam och samarbetande.
Känner du igen dig själv i dessa egenskaper?
• God samarbetsförmåga och affärsförståelse
• Mycket goda ledarskapsförmågor, flexibla, målinriktade och kvalitetsmedveten
• Ser möjligheter där andra ser begränsningar
• Positiv, engagerad och passionerad över att se andra växa.
• Tydlig, strukturerad och självständig
• Motiverad av att samarbeta med människor från många olika kulturer
Vad kan vi erbjuda dig?
Nordisk Återvinning verkar i en framtidsinriktad bransch, har ett viktigt socialt uppdrag och har ägare i Summa Equity som investerar kraftigt i hållbarhet. Våra insatser är ett avgörande bidrag till utvecklingen av cirkulär ekonomi och nationella miljöräkenskaper. Du kommer att få spännande och utmanande uppgifter i ett framtidsinriktat företag med tillväxtambitioner och bli en del av en professionell miljö med möjlighet till nya utmaningar och stimulans för vidare självutveckling. Vill du fortsätta resan tillsammans med oss?
Tillträde: under våren 2026
Ansökningstid: sista dag för ansökan är 28 feb men vi kommer intervjua löpande och tjänten kan komma att tillsättas tidigare
Vi vill att vår rekrytering ska vara rättvis och inkluderande. Därför ber vi inte om bilder eller långa ansökningsbrev. I stället använder vi frågor i ansökningsprocessen som gör det lättare att jämföra kandidater och säkerställa rättvisa. Vi ber om könsuppgift för att kunna främja en god könsbalans i vår rekryteringsprocess. Ersättning
enligt gällande kollektiv-avtal, Tjänstemannaavtalet Transport Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordisk Återvinning Service AB
(org.nr 556873-4338) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
interim VD
Mathias Johnsen mathias.johnsen@nordiskatervinning.se 072-3228110 Jobbnummer
9726478