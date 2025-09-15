Operativ Chef
Nobina Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Malmö
2025-09-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nobina Sverige AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Lund
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vill du vara med och leda en verksamhet som aldrig stannar, där tempot är högt och där ditt ledarskap gör verklig skillnad? Som Operativ chef för Region Syd får du möjlighet att både utveckla driften här och nu och samtidigt forma framtidens struktur och kultur. Det här är rollen för dig som brinner för ledarskap, uppföljning och strategiskt arbete, och som vill skapa resultat genom att stärka och coacha andra.
Om rollen
Som Operativ chef i Region Syd får du en central roll i att utveckla och säkerställa den dagliga driften i en 24/7-verksamhet med hög komplexitet. Du leder enhetschefer som i sin tur ansvarar för depåer med cirka 100 medarbetare vardera samt underåkerier.
Du rapporterar direkt till Affärsområdeschef Care Syd och ingår i affärsområdets ledningsgrupp. Ditt fokus ligger på att följa upp, analysera och utveckla verksamheten snarare än att själv vara hands-on i varje detalj. Du ska säkerställa kvalitet, optimerad planering och att avtal, kollektivavtal och arbetsrätt hanteras korrekt samtidigt som verksamheten utvecklas med smarta lösningar som stärker både lönsamhet och tillväxt.
Du leder enhetscheferna genom att coacha och följa upp där ni gemensamt driver en kultur där struktur och förbättringar är centrala. Ditt arbete blir en balans mellan daglig styrning och att bygga en organisation som är redo för framtiden.
Rollen är placerad i Malmö eller Helsingborg, resor i området ingår.
Vem är du?
Du är en trygg ledare som skapar resultat genom andra och som kan möta människor på olika nivåer med både energi och social kompetens. Du har erfarenhet av att arbeta i personalintensiv bransch med högt tempo och krav på flexibilitet. Din styrka ligger i att kombinera struktur och analytisk förmåga med ett coachande ledarskap. Du har framgångsrikt jobbat med att driva förändring och utveckla kultur i organisationen. Du har också erfarenhet att bygga förtroendefulla relationer och samverkan med fackliga parter. Vi ser gärna att du har akademisk utbildning inom ekonomi, logistik eller annan relevant inriktning.
Varför Nobina Care?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare gör skillnad. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att driva innovation. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nobina Sverige AB
(org.nr 556057-0128), https://www.nobina.se/ Arbetsplats
Nobina Jobbnummer
9508045