Operationssjuksköterska till Centraloperation Mora
Region Dalarna / Sjuksköterskejobb / Mora Visa alla sjuksköterskejobb i Mora
2025-09-29
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Mora
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Hos oss på Centraloperation har vi fast schemaplanering, dagtid måndag-fredag innebär 40 h arbetsvecka. Vid jourrad har vi rullande schema och i nuläget en veckoarbetstid på 35,55 h. Jourrad innebär treskift måndag-fredag, tvåskift på helgerna, vi har aktiv arbetstid natt. Som verksamheten ser ut idag får du möjlighet att arbeta dagtid måndag-fredag, på sikt kan rotationstjänstgöring med dag/natt/helg bli aktuellt. Region Dalarna har ett generöst friskvårdsbidrag.
Operationssjuksköterska till Centraloperation MoraPubliceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Som operationssjuksköterska ingår du i operationsteamet tillsammans med undersköterska och anestesisjuksköterska. Du ansvarar för att systematiskt planera och organisera arbetet i samband med kirurgiska ingrepp, att hygieniska och aseptiska principer tillgodoses samt förebygger smittspridning. I övrigt sedvanliga arbetsuppgifter för operationssjuksköterska.
Övrig informationKvalifikationer
Våra krav är att du:
är legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom operationssjukvård
Meriterande är om du har:
erfarenhet från operationsavdelning
Vi söker dig som är positiv och noggrann, har ett patientfokuserat förhållningssätt och ett bra bemötande mot såväl patienter som kollegor. Du har också lätt för att uttrycka dig i svenskt tal/skrift och att arbeta i digitalt journalhanteringssystem. Din simultankapacitet och stresstålighet är god och du har en förmåga att hålla många bollar i luften. Vi ser också att du har god samarbetsförmåga och ett flexibelt arbetssätt. Du är engagerad och bidrar till en bra arbetsmiljö. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och tidigare referenser.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:466". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Sandra Hansson 0250-493905 Jobbnummer
9530921