Operations Project Manager
Vi söker en handlingskraftig och affärsdriven OPM Support till ett spännande uppdrag. I rollen får du delta i både anbudsarbete och projektgenomförande, där du kombinerar kommersiell förståelse med arbetsledning och kunddialog.
Om rollen
Som OPM Support blir du en nyckelperson som arbetar både i anbudsfas och under projektens genomförande. Du har ett övergripande ansvar för att arbetsleda produktionens projektgrupp i supportprojekt och säkerställa ett effektivt genomförande genom beredning, tillverkning och leverans.
Rollen innebär ett tydligt operativt och kommersiellt ansvar där du koordinerar och fattar beslut kring reservdelar, reparationer och fälttjänster hos kund. Du har en central funktion i kunddialogen och representerar produktionen i uppföljningar och möten.
Arbetsuppgifterna kan bland annat vara:
Koordinera och säkerställa tillgång till reservdelar
Planera, arrangera och följa upp reparationer
Delegera och samordna arbetsuppgifter inom projektgruppen
Förhandla kontrakt och kommersiella villkor
Vara produktionens representant i projekt- och uppföljningsmöten med kund
Om dig
Vi söker dig som är en kommunikativ och relationsskapande person med förmåga att bygga långsiktiga och förtroendefulla nätverk, både internt och externt. Din styrka ligger i att skapa engagemang och driva arbetet framåt på ett strukturerat och målinriktat sätt. Du leder dig själv och andra med tydlighet, noggrannhet och ett naturligt ansvarstagande.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har vana av kommersiella dialoger och god affärsförståelse
Är skicklig på kundrelationer
Har ledarerfarenhet och är van att leda och koordinera arbetsgrupper
Är handlingskraftig, ansvarstagande och lösningsorienterad
Klarar av att hantera flera parallella dialoger och snabba förändringar
Har förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter
Har mycket goda kunskaper i Svenska och Engelska, både tal och skrift.
Du behöver trivas i en projektorienterad miljö med många kontaktytor och parallella aktiviteter, där samarbete, kommunikation och struktur är avgörande för framgång. Du kan ha en projektrelaterad utbildning och akademisk utbildning är meriterande. Har du erfarenhet av projektledning eller produktionserfarenhet är det också meriterande.
Din ansökan
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan och få veta mer om vem du är och vilken kompetens du kan bidra med. För att vi på bästa sätt ska kunna bedöma din profil är det viktigt att du ansöker med både CV och personligt-/motivations brev. Du skickar dina handlingar via vår hemsida OnePartnerGroup.se och vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Går du vidare i processen kommer vi att kontakta dig på telefon följt av intervju, referenstagning och bakrundskontroll. Inför en eventuell anställning kommer även säkerhetssamtal och drogtest att genomföras.
I denna process jobbar vi med löpande urval, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Konsultchef Amanda Domeij, amanda.domeij@onepartnergroup.se
När du blir en del av oss
Denna tjänst innebär att du blir anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund på uppdraget som initialt är på 1 år. Som konsult har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension och friskvårdsbidrag.
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning med lokal förankring på ett 50-tal orter från Malmö i söder till Kalix i Norr.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB
(org.nr 559093-9186), https://www.onepartnergroup.se/
891 33 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Konsultchef
Amanda Domeij amanda.domeij@onepartnergroup.se +46705581477
9870250