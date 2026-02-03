Operations Planner
2026-02-03
Välkommen till oss på E.ON - där vi driver på verkliga förändringar för klimatomställningen. Vi tar ansvar för en bättre framtid genom stabila och fossilfria energilösningar för människor, städer och industrier. Vi är nytänkande och modiga, samtidigt som vi är empatiska och pålitliga. Om du har passion och tror på kraften i att arbeta tillsammans, då är E.ON platsen för dig.
I vårt team, Driftplanering Regionnät, är vi tio kollegor som ansvarar för planeringen av avbrott i samband med underhålls- och projektarbeten på regionnätet. För att säkerställa kapacitet i elnätet har antalet investeringsprojekt ökat vilket innebär spännande och mer komplex driftplanering. Här arbetar vi med avgörande delar av Sveriges infrastruktur och bidrar till att möta samhällsutvecklingen. Utveckling och digitalisering är av central betydelse för vår verksamhet då vi driver omställningen mot ett hållbart samhälle med ökat elbehov.Om tjänsten
Som driftplanerare kommer du att vara en nyckelperson vad gäller alla planerade avbrott i samband med underhålls-och projektarbeten i vårt regionnät. Du arbetar alltid med elsäkerheten som grund och största prioritet men ser samtidigt till att möta kundens behov av tillgänglighet i elleveransen. Rollen innebär också att du deltar i projekt och förstudier samt har ett nära samarbete med andra avdelningar som till exempel systemplanering och den operativa driftverksamheten.
Dina erfarenheter
För att ha rätt förutsättningar för rollen har du en ingenjörsutbildning inom energi/elkraft eller erfarenhet av elnät förvärvad på annat sätt. Kanske har du tidigare arbetat som provare, projektör eller driftledare och kan bidra med kunskaper därifrån. Vi söker både dig med flera års erfarenhet eller du som är nyexaminerad inom elkraft. Beroende på din erfarenhet kommer vi ge dig en utförlig introduktion så att du får möjlighet att utveckla dina kunskaper och känna dig trygg i din roll.
För oss kommer säkerheten alltid i fösta hand och vi agerar medvetet och med eftertanke. Vi är övertygade om att engagemang och hållbar prestation grundar sig i trygghet och respekt för våra olikheter. Vi hoppas på att du känner igen dig i det och bidrar med öppenhet och empati samt värdesätter tid för självreflektion.
Vi är också övertygade om att samarbete gör oss mer framgångsrika och att det också gör jobbet mycket roligare. Vi tror därför att du har lätt för att knyta an till olika människor och har förmågan att på ett professionellt sätt kommunicera med dina kollegor såväl som entreprenörer och kunder.
Hur är det hos oss?
Vi välkomnar dig till en inkluderande och prestigelös grupp där vi respekterar och är lyhörda för varandra. Vi hjälper den som behöver och har roligt tillsammans! Din chef, Niklas Berntsen, är en närvarande ledare som ser vikten av en inkluderande och öppen kultur. Han ger dig stort förtroende att hitta dina egna tillvägagångssätt och lösningar och givetvis stötta dig längs vägen. Han och teamet ser fram emot att ta del av dina erfarenheter och välkomna dig i din nya roll hos oss på E.ON!
På E.ON arbetar vi aktivt med inkludering - det är avgörande för att driva energiomställningen framåt. Vi vill att just du ska känna dig välkommen! Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling. Vi fortsätter hela tiden att utmana oss själva för att skapa en välkomnande arbetsplats, där vi hoppas att du kommer att trivas.
Vi arbetar för ett mer hållbart energisamhälle, men det är minst lika viktigt att våra medarbetare har förutsättningar att värna om sin personliga hållbarhet. Vi erbjuder därför bra förmåner för att du ska må bra och ha god balans mellan arbete och fritid. Några av dessa är arbetstidsförkortning som är högre än branschens standard, hälsoförsäkring, fri sjukvård och mer därtill!
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är: 17 feb 2026.
Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad, vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Unionen, Unionen.EED@eon.se
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Mattias Andolfsson, Ledarna, mattias.andolfsson@eon.se
Mats Lundberg, SEKO, +46 730 499778
För frågor om tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef: Niklas Berntsenniklas.berntsen@eon.se Så ansöker du
E.On Sverige AB (org.nr 556006-8420)
