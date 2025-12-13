Operations Manager till Uppsala
Ismg (International Sales And Marketing Group) A / Inköpar- och marknadsjobb / Uppsala Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Uppsala
2025-12-13
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ismg (International Sales And Marketing Group) A i Uppsala
, Upplands Väsby
, Stockholm
, Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Vill du äga leveransen mot kund och säkerställa högsta kvalitet i en snabbt växande verksamhet inom el-mobilitet?
ISMG AB söker nu en affärsdriven Operations Manager som blir den centrala länken mellan ledning, kund och operativ personal, med fullt ansvar för att SLA:er och leveranskvalitet efterlevs och utvecklas.
Om ISMG AB
ISMG AB är ett entreprenörsdrivet bolag inom el-skoter-branschen med cirka 40 medarbetare. Vi befinner oss i en tillväxtfas där tydlig styrning, hög leveransprecision och starkt ledarskap är avgörande för vår fortsatta framgång.
Om rollen
Som Operations Manager har du det övergripande ansvaret för den operativa driften och äger leveransen gentemot kund. Du säkerställer att verksamheten uppfyller avtalade SLA:er, kvalitetskrav och kundförväntningar, samtidigt som du driver effektivitet och utveckling internt.
Rollen kräver ett tydligt hands-on-ledarskap, där du är nära verksamheten, samtidigt som du arbetar strategiskt med struktur, mål och uppföljning.
Arbetsuppgifter och ansvar
Äga och säkerställa leverans mot kund enligt avtalade SLA:er, kvalitets- och servicenivåer
Vara primär operativ kontaktpunkt gentemot kund i leverans- och kvalitetsfrågor
Följa upp, analysera och rapportera leveransprecision, kundnöjdhet och kvalitets-KPI:er
Leda och utveckla den operativa organisationen för att möta kundkrav och affärsmål
Säkerställa att medarbetare har tydliga mål kopplade till leveranskvalitet och resultat
Ansvara för rekrytering, onboarding och bemanning utifrån verksamhetens och kundens behov
Coacha och följa upp teamledare och medarbetare för att säkerställa prestation och kvalitet
Driva kontinuerliga förbättringar av processer, arbetssätt och rutiner
Arbeta nära ledningen i strategiska frågor kopplade till tillväxt, kundavtal och skalbarhet
Identifiera risker i leveransen och initiera förebyggande åtgärder
Vem är du?
Du är en resultatorienterad ledare med starkt kundfokus och god affärsförståelse. Du är van att arbeta i miljöer där leverans, kvalitet och ansvar är avgörande - och där kundens upplevelse står i centrum.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av operations-, drift- eller verksamhetsledning med tydligt kund- och leveransansvar
Dokumenterad erfarenhet av arbete med SLA:er, leveransuppföljning och kvalitetsstyrning
Erfarenhet av personalansvar och rekrytering
Stark vana av att arbeta med KPI:er, mål och uppföljning
Förmåga att balansera kundkrav, affärsmål och operativ verklighet
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Vi erbjuder
En affärskritisk roll med stort mandat och tydligt ansvar
Möjlighet att påverka kundrelationer, leveransmodell och organisation
Nära samarbete med ledning och kund
En snabbfotad organisation med entreprenörsanda
Placering i UppsalaPubliceringsdatum2025-12-13Så ansöker du
Välkommen med din ansökan - urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
E-post: hr@ismg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Operations Manager". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ismg (International Sales And Marketing Group) A
(org.nr 556965-5029) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ismg International Sales & Marketing Group AB Jobbnummer
9643096