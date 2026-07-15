Operations Manager
Retina AB / Sjuksköterskejobb / Kungsbacka Visa alla sjuksköterskejobb i Kungsbacka
2026-07-15
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Operations Manager / Executive Operations Assistant
Vill du bli den person som får ett helt företag att fungera?
Retina Lighting söker en självgående och strukturerad person som vill bli ägarens högra hand och vara med och utveckla ett växande teknikföretag inom professionell belysning.
Det här är ingen traditionell administrativ tjänst. Du kommer att arbeta med många olika delar av verksamheten och vara den som ser till att processer fungerar, information är korrekt och att både kunder och leverantörer får ett professionellt bemötande.
Vi söker dig som trivs med stort eget ansvar, tycker om ordning och struktur och gillar att lära dig nya system.
Om rollen
Som Operations Manager kommer du att arbeta nära företagets VD och successivt ta ansvar för den dagliga administrationen och många av företagets interna processer.
Arbetet omfattar bland annat:
Hantera VD e-post och kalender.
Kund- och leverantörskommunikation.
Hantera kundorder och leverantörsbeställningar.
Administration i ERP-, CRM- och PIM-system.
Skapa, uppdatera och kvalitetssäkra produktinformation.
Arbeta i Excel och Google Sheets.
Sammanställa rapporter och dokumentation.
Planera och följa upp leveranser.
Hjälpa till med offerter och teknisk dokumentation.
Identifiera och förbättra interna arbetsprocesser.
Vara en central administrativ funktion i företaget.
Ingen dag kommer att vara den andra lik. Ena dagen arbetar du med produktdata och nästa dag koordinerar du leveranser eller hjälper en kund med tekniska frågor.
Vi söker dig som
Är mycket strukturerad och noggrann.
Tycker om att skapa ordning och effektiva arbetsflöden.
Är självgående och tar egna initiativ.
Trivs med att arbeta självständigt under stora delar av arbetsdagen.
Är tekniskt intresserad och har lätt att sätta dig in i nya system.
Har god administrativ förmåga.
Kommunicerar professionellt på svenska och engelska i både tal och skrift.
Är lösningsorienterad och prestigelös.
Vi tror att du har erfarenhet av
Microsoft 365.
Excel och Google Sheets.
ERP-system (gärna Fortnox eller liknande).
CRM-system.
PIM-, CMS- eller e-handelsplattformar.
Att arbeta med produktdata.
Kund- och leverantörskontakter.
AI-verktyg som ChatGPT eller Microsoft Copilot är meriterande.
Tidigare erfarenhet från belysningsbranschen är inte ett krav, men ett tekniskt intresse är viktigt.
Vi erbjuder
Hos Retina Lighting får du en ovanligt varierad roll där du blir en viktig del av företagets fortsatta utveckling.
Du kommer att få stort förtroende, möjlighet att påverka hur vi arbetar och successivt ta ett allt större ansvar. För rätt person finns goda möjligheter att växa tillsammans med företaget och utvecklas till en nyckelperson i organisationen.
Anställningsform
Heltid.
Placering enligt överenskommelse (kontor, hybrid eller distans beroende på kandidat).
Tillträde enligt överenskommelse.
Om du tycker om struktur, teknik och att få saker att fungera – och vill vara med och bygga ett företag där ditt arbete verkligen gör skillnad – ser vi fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: sam.vilhelmsson@retinalighting.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Retina AB
(org.nr 559064-3689) Jobbnummer
10003648