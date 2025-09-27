Operations Manager
Vill du vara med och revolutionera en marknad med en förstklassig produkt som snabbar upp läkemedelsutvecklingen? Har du ett skarpt öga för affär och teknisk förståelse.
Om TrackPaw - varför vi finns
På TrackPaw utvecklar vi något som aldrig gjorts förut, ett system som gör det möjligt att följa forskningsdjur i detalj - helt utan att störa dem. En utmanande mix mellan hårdvara, mjukvara, biologi och data. Vår lösning fungerar som en slags smartwatch för djur, där integrerade viktsensorer och RFID-läsare samlar in all data.
Det betyder något större än bara teknik. Med vårt system får man mer tillförlitlig forskning, snabbare utveckling av läkemedel och i förlängningen nya behandlingar för människor som behöver dem. Vi har idag kunder i Norden och samarbetspartners utomlands, och en marknad som är redo att omfamna vårt system.
Rollen - vad du kommer att göra
Som Operations Manager får du en nyckelroll i att driva både bolagets finansiella utveckling och vår produktresa framåt. Du blir länken mellan affär och teknik och säkerställer att strategi omsätts i resultat.
Finansiellt ansvar
Leda och utveckla vår finansiella planering, budgetering och prognosarbete i nära samarbete med CEO och vår ekonomibyrå.
Ansvara för kassaflödeshantering och finansiell rapportering till ledning och till investerare.
Operativt ansvar
Säkerställa leverans av produktroadmap tillsammans med CTO
Driva dialog med underleverantörer och partners för skalbar produktion och hållbar leveranskedja
Följa upp milstolpar och driva på framdrift i projekt, i nära samarbete med vårt tekniska team
Ledarskap och samarbete
Vara bryggan mellan affär och teknik, och förstå de finansiella konsekvenserna av tekniska beslut
Dela ansvar med CEO för strategi och dagligt genomförande
Identifiera och hantera risker, både finansiella och operationella, i nära samspel med CTO och CEO
Vem du är
Vi söker dig som trivs i startupmiljö och är van vid högt tempo och snabba förändringar. Du har dokumenterad erfarenhet av operativa roller där du levererat resultat i en dynamisk miljö.
Stark analytisk förmåga, trygg i siffror och briljant på Excel
Erfarenhet av att bygga modeller och analyser för affärsutveckling
Social och kommunikativ, med förmåga att ställa kritiska frågor till både leverantörer och team
Flexibel, lösningsorienterad och fokuserad på resultat
Önskvärd bakgrund/kompetens
Akademisk examen inom ekonomi, industriell ekonomi, teknik eller motsvarande
Erfarenhet från startups, scaleups eller innovationsdrivna bolag är meriterande
Projektledning
Utmärkt svenska och engelska i tal och skrift
Vad vi erbjuder
Hos oss får du vara med på en resa där tekniskt djup möter verklig affärsnytta. Vi är idag sju personer i vårt team i Lund. Vi har nyligen tagit in 25 miljoner i finansiering för att växla upp. Hos oss på TrackPaw får du möjlighet att påverka produkten, teamet och din egen roll. Vi erbjuder en kombination av frihet, ansvar och en chans att växa - både tekniskt och personligt. Och såklart ett attraktivt paket med lön, optioner och förmåner.
Vill du vara med och bygga framtidens forskningsverktyg - och bidra till att nya läkemedel utvecklas snabbare och bättre? Då vill vi gärna prata med dig. Mer om oss på www.trackpaw.se
I denna rekrytering samarbetar vi med Jenny Månsson på Radeptus i Sverige AB. Har du frågor gällande tjänsten och företaget, kontakta henne på 0703-318506. Ansökan lägger du in i vårt rekryteringssystem (länk). Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte! Vi stänger rekryteringen när vi hittat rätt Vi är nyfikna på att få lära känna dig och ser fram emot din ansökan!
