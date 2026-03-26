OpenText-tekniker - uppdrag inom dokumenthantering
2026-03-26
Vill du arbeta med en central plattform för dokumenthantering i en organisation som just nu befinner sig i ett spännande utvecklingsskede? På detta uppdrag hos en av våra kunder i Linköping får du kombinera applikationsdrift, felsökning och arbete i Kubernetes-miljöer, samtidigt som du blir en viktig del av ett större implementationsprojekt.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
I rollen som OpenText tekniker får du en nyckelposition i ett team som ansvarar för drift, utveckling och förvaltning av en omfattande dokumenthanteringsplattform.
Du kommer bland annat att:
Underhålla, administrera och supportera OpenText plattformen
Arbeta med och optimera en Kubernetes baserad infrastruktur tillsammans med driftteam
Felsöka och lösa tekniska problem i plattformen och dess integrationsflöden
Samarbeta med utveckling, drift och verksamhet för att säkerställa en stabil och effektiv miljö
Bidra med strukturerad dokumentation och upprätthålla teknisk dokumentation
Delta i utrullningen av ett nytt dokumenthanteringssystem till flera delar av organisationenProfil
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av större plattformar och trivs i en teknisk förvaltningsroll med varierande arbetsuppgifter. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och trygg i samarbeten med både IT funktioner och verksamhet.
Du är:
Självständig och prestigelös
Nyfiken och villig att dela med dig av kompetens
Noggrann, serviceinriktad och van att arbeta agiltKvalifikationer
Djup kompetens inom OpenText, gärna inklusive xECM
Erfarenhet av att arbeta med plattformar byggda på Kubernetes
God förmåga att felsöka och analysera tekniska problem
Erfarenhet av agila arbetssätt samt förståelse för ITIL/IT Service Management
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av andra relevanta tekniker kopplade till ECM och dokumenthantering
Kunskap om underliggande lager i Kubernetes och containerteknik
Erfarenhet av komplexa IT miljöer, integrationer eller liknande plattformar
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Kontakt
Emelie Flood Emelie.Flood@eccera.com Jobbnummer
9822038