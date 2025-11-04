Onsitetekniker till Malmö med start omgående
Barona Professionals AB / Supportteknikerjobb / Malmö Visa alla supportteknikerjobb i Malmö
2025-11-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Barona Professionals AB i Malmö
, Vellinge
, Lund
, Landskrona
, Sjöbo
eller i hela Sverige
Onsitetekniker till Malmö - start omgående
Är du en teknikintresserad och social person som gillar att hjälpa andra? Vi söker nu en Onsitetekniker till ett spännande uppdrag hos en av våra större kunder i Malmö. Här får du möjlighet att utvecklas i en miljö där service, teknik och glada kollegor står i centrum! Publiceringsdatum2025-11-04Om tjänsten
Plats: Malmö (hos kund, ej distans)
Arbetstid: Måndag-fredag, kl. 08:00-17:00
Start: Så snart som möjligt
Omfattning: Heltid, 6 månaders provanställning med möjlighet till tillsvidare
Lön: Rörlig månadslön baserad på arbetad tid. Vid heltidsarbete motsvarar lönen 28 000 kr/månad (mållön). Vi tillämpar garantilön.
Du blir anställd av Barona och arbetar som konsult på plats hos kunden, tillsammans med ett engagerat team som värdesätter samarbete, ansvar och arbetsglädje.
Som Onsitetekniker är du kundens tekniska problemlösare på plats. Du kommer att arbeta brett med både hårdvara och mjukvara, allt från installationer och felsökning till att stötta användare i deras dagliga IT-miljö.
Du kommer bland annat att:
Installera och felsöka datorer, skrivare och annan hårdvara
Hantera mobiltelefoner, AV-utrustning och digitala skyltar
Utföra enklare "smarta händer"-uppdrag
Ge IT-support och användarstöd på plats
Säkerställa att konferensrum och utrustning fungerar som de ska
Här blir du en viktig del av kundens IT-stöd och en uppskattad kontaktperson för användarna i huset.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet inom IT-support, onsite eller liknande roll
Har goda kunskaper i både Windows och Mac
Är självständig, ansvarstagande och noggrann
Har ett genuint serviceintresse och trivs i mötet med människor
Har goda administrativa färdigheter och gillar struktur
Har ett glatt humör och bidrar till en positiv stämning i teamet
Inför anställning genomförs bakgrundskontroll via UC och belastningsregister.
Rekryteringsprocessen
Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag! På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via mejl - ansök via vår hemsida. Observera: inför anställning genomförs bakgrundskontroll och UC.
Vid frågor, kontakta gärna:
Elin Nilssonelin.nilsson@barona.se
Om Barona
Barona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige finns vi i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund, och vi levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Hos oss blir du en del av en organisation som satsar på innovation, digitalisering och moderna arbetssätt - och som alltid värderar sina medarbetare högt.
Barona - Rekrytering - Bemanning - Outsourcing - Lediga Jobb
Kort sagt: Hos oss får du både trygghet, utveckling och bli del av ett riktigt härligt team.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Professionals AB
(org.nr 556998-2167), https://barona.se/ Kontakt
Elin Nilsson elin.nilsson@barona.se Jobbnummer
9588155