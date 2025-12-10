Onsite-tekniker Solna
2Complete AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-12-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 2Complete AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Här får du arbeta med onsite-support och klientnära IT i en säkerhetskritisk miljö, där din kompetens gör verklig skillnad för användarnas vardag.
Vad erbjuder vi?
En central roll hos en världsledande aktör inom försvar och säkerhet
En nära och verksamhetsnära IT-funktion där din insats syns direkt
Möjlighet att utvecklas inom komplexa och moderna IT-miljöer
Stöttande kollegor och ett professionellt team som samarbetar tätt.
Detta är en möjlighet att ta plats i ett sammanhang där kvalitet, professionalism och säkerhet är avgörande - och där du är en nyckelperson i att hålla verksamheten igång. Mer information om företaget ges vid personlig kontakt.
Vem söker vi?
Minst 4 års erfarenhet av onsite-support eller klientnära IT-arbete
Trygg i dokumentation, ärendehantering och administrativ uppföljning
Flytande kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
B-körkort är ett krav
Meriterande med erfarenhet från större organisationer och komplexa IT-miljöer.
Du är teknikintresserad och lösningsorienterad med ett tydligt servicefokus. Du trivs i en roll där förutsättningar kan skifta, du snabbt behöver prioritera rätt och där du är ansiktet utåt för IT. Du arbetar självständigt, tar ansvar för ditt område och samarbetar gärna med kollegor för att hitta den bästa vägen framåt. Din kommunikativa förmåga och ditt professionella bemötande bidrar till att skapa trygga relationer i organisationen.
Vad innebär rollen?
Onsite-support till verksamheten och slutanvändare på kontoret
Installation, leverans och konfiguration av IT-hårdvara
Support vid driftstörningar och där fjärrsupport inte räcker till
Ansvar för konferensrumsteknik, skrivare och klientnära utrustning
Hantering av VIP-ärenden med höga krav på kvalitet och snabbhet
Dokumentation i ärendehanteringssystem och kunskapsdatabas
Samarbete med IT-team på andra orter vid större incidenter.
Rollen är varierad och verksamhetsnära, du är den som säkerställer att IT-miljön fungerar och att kollegor kan utföra sitt arbete utan hinder. Här får du både ta ansvar för leverans på plats och bidra med förbättringar i arbetssätt och processer. Detta är en roll för dig som vill utvecklas i en miljö med tydligt uppdrag, stort förtroende och nära samarbete med verksamheten.
Tjänsten är på heltid och kräver daglig närvaro på vår kunds kontor i Järfälla/Solna. Arbetstider är måndag till fredag 08-17. Detta är ett konsultuppdrag med start omgående fram och 12 månader framöver med goda möjligheter till förlängning. Denna rekryteringsprocess innehåller bakgrundskontroll som sammanställer tidigare offentligt brottsregister och ekonomisk skuldupplysning.
Intresserad? Skicka in din ansökan snarast. Vid frågor om tjänsten hänvisar vi till ansvarig rekryterare, Elida Rhodin. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
2Complete Kontakt
Elida Rhodin elida.rhodin@2complete.se Jobbnummer
9637266