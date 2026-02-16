Onsite Tekniker

Gillar du att jobba självständigt, drivs av att ge god service samt att ställas inför tekniska utmaningar?
Som onsite-tekniker kommer du att arbeta med IT-support på plats ute hos kund. Du hjälper kunderna med olika IT-relaterade problem och utmaningar/uppdrag. Det kan handla om allt ifrån att installera nya datorer, hantera upplåsning av konton, /koppling av skrivare, uppgradering av programvaror till hantering av nätverksproblem eller att felsöka befintliga datorer och skrivares hård- och mjukvara. Rollen ställer krav på flexibilitet och servicemedvetenhet. Det är en omväxlande och utvecklande roll dig som brinner för teknik och som vill leverera förstklassig service.
Vem är du?
Du har ett brinnande intresse för IT och teknik, god kommunikativ förmåga och en vilja att ge förstklassig service. För att vara framgångsrik i rollen tror vi att du är nyfiken och orädd inför utmaningar.
Har du tidigare arbetat som tekniker eller inom nätverk/drift samt behärskar svenska och engelska flytande så tror vi att du har rätt förutsättningar för att matcha rollen.
Körkort för manuell bil är ett måste då man kan behöva köra mellan olika avdelningar i arbetet.
Varför Onitio?
Våra kunder väljer Onitio som en långsiktig affärspartner och vi har flera nya spännande affärer framför oss. Alla ledare inom Onitio arbetar aktivt med frågor som medarbetarengagemang, hälsa och tillväxt. Vi hoppas att du vill vara med på vår fortsatta resa mot tillväxt.
Vad ger vi dig för förutsättningar att lyckas?
För att du och vi tillsammans ska lyckas erbjuder vi dig en introduktion till Onitio som arbetsgivare och till kund/uppdraget. Medarbetarsamtal håller vi löpande under året och där kommer vi överens om en gemensam plan för din kompetensutveckling. Självklart erbjuder vi också en rad förmåner som ingår i en anställning hos oss. Vi är kollektivavtalsanslutna genom Almega TechSverige.
