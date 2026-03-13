Online visual merchandiser - HK
2026-03-13
Scorett fortsätter sin resa mot att skapa en kundupplevelse i världsklass. Som online visual merchandiser ingår du i ett digitalt team som tillsammans driver e-handeln för Scorettgruppens olika koncept. Du har ett intresse för det grafiska och drivs av att följa upp, analysera och optimera för att nå uppsatta mål. Exempel på arbetsområden och verktyg är:
Kurera och utveckla kategorier, kampanjytor, landningssidor, inspirationssidor så att de känns som våra fysiska butiker - inspirerande, tydliga och konsekventa.
Säkerställa att våra starkaste varumärken, egna kollektioner och nyheter får rätt plats och rätt presentation.
Följa upp försäljning och kundbeteenden på en nivå som hjälper dig att fatta bättre sortiments- och exponeringsbeslut.
Kunna genomföra A/B tester för att säkerställa att exponeringen är optimal och levererar resultat
Genomföra enklare analyser och ta fram beslutsunderlag
Ditt bollplank blir marknadschef och vår e-handelschef (som också blir din närmaste bordsgranne). Hos oss på Scorett ges du möjligheten att påverka, ta stort ansvar och självklart bli en del av vårt fantastiska marknads- och e-handelsteam, som idag består av 11 passionerade medarbetare. Du rapporterar direkt till vår marknadschef.
Bakgrund och kvalifikationer
Vi söker dig som har ett sinne för digital merchandising. För att lyckas i tjänsten som online visual merchandiser behöver du förstå Scoretts olika varumärken och presentera produkter på ett sätt som driver konvertering. Det är en fördel om du är trygg i att välja ut material som går i linje med övrig marknadsföring för att kunna vara effektiv. Du ska också vara bekväm med analys och kunna dra slutsatser av insikterna som driver e-handeln framåt. Vårt digitala team ingår i marknadsavdelningen som i dagsläget består av 11 personer. Du är mån om att nå resultat och håller hög kvalitet i ditt arbete. Vidare uppskattar du att arbeta i en omväxlande och mycket tempofylld miljö. Vi tror att du har följande praktiska erfarenheter:
Du har en relevant utbildning inom området eller motsvarande arbetserfarenhet
Du har mycket goda kunskaper i Google Analytics
Du kan hantera Creative Cloud suiten - främst InDesign, Photoshop och Illustrator
Du motiveras av att arbeta operativt
Du kan självständigt sätta upp KPI:er och rapportera på dessa
Meriterande:
Det är ett stort plus om du har erfarenhet inom retail- och modebranschen, samt i en verksamhet som har både e-handel och fysiska butiker
Kunskap och erfarenhet av färg och form, då vi lägger stor vikt vid vårt visuella uttryck
Viktigast av allt - du är en varm, stabil och prestigelös kollega. En lagspelare som trivs i ett kreativt sammanhang där vi stöttar, inspirerar och lyfter varandra. Hos oss blir du en del av ett team som brinner för det vi gör - och där du får utrymme att växa, påverka och bidra med allt det fantastiska du kan.
Tjänsten
Det här är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Tillträde sker omgående. Har du frågor? Tveka inte att kontakta vår marknadschef, Karin Lundberg, på karin.lundberg@scorett.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scorett Footwear AB
https://jobb.scorett.se
