Omsorgspersonal till hemtjänst Gråbo
Lerums kommun / Undersköterskejobb / Lerum Visa alla undersköterskejobb i Lerum
2025-08-26
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lerums kommun i Lerum
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Hemtjänsten i Lerum är uppdelad i fyra distrikt fördelat på områdena Lerum, Floda och Gråbo. I vårt verksamhetsområde arbetar drygt 170 medarbetare där majoriteten är utbildade undersköterskor. Alla våra enheter har också administrativt stöd i form av hemtjänstadministratörer och enhetschefer.
Arbetet utgår från biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen samt delegerade uppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Arbetspassen är förlagda dag och kväll, vardagar och helger. För närvarande förläggs arbetstiden mellan kl. 7-22,15, men dessa tider kan justeras efter verksamhetens behov.
Nu söker vi fler kollegor, välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag innefattar sedvanliga arbetsuppgifter inom omsorgsyrket med målsättningen att bidra till att skapa en meningsfull vardag för våra omsorgstagare.
Arbetet hos oss i hemtjänsten utförs till stor del ensam hemma hos omsorgstagaren men det förekommer också tillfällen där du arbetar i nära samarbete med en annan kollega. Hos oss har vi också ett nära och välfungerande samarbete med legitimerad personal inom den kommunala hemsjukvården, framför allt sjuksköterskor men också arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
För dig som är utbildad undersköterska kan du vidare ha det viktiga uppdraget som Fast omsorgskontakt för några omsorgstagare i ditt område. Detta innebär att du tar särskilt ansvar och stöttar i enlighet med lagstiftningens krav.Kvalifikationer
För denna tjänst är det ett krav att du har tidigare erfarenhet inom vård och omsorg, med fördel inom hemtjänsten. Är du utbildad undersköterska eller vårdbiträde är detta vidare meriterande. Arbetet förutsätter att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift. Du har i din tjänst skyldighet att dokumentera enligt Socialtjänstlagen, i enlighet med gällande riktlinjer. Tjänsten kräver att du har förmågan att effektivt prioritera ditt arbete, särskilt när arbetsbelastningen tillfälligt ökar. Även om mycket av arbetet utförs enskilt, är samarbetsförmåga med kollegor viktigt för att bidra till verksamhetens bästa.
Eftersom vi är en geografiskt stor kommun krävs det B-körkort.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi ser att du som söker är en person med ett genuint intresse för individen. Din empatiska förmåga och förståelse för integritet gör att våra omsorgstagare får en trygg och värdefull vardag samt ett respektfullt bemötande från dig. Självklart ger du en god service och har lätt för att samarbeta med andra.
För att du ska trivas med ditt arbete hos oss ser vi det som en förutsättning att du har förmågan att självständigt organisera och strukturera ditt arbete. Du behöver vara van vid att fatta beslut som främjar både verksamheten som helhet och våra omsorgstagare. Du arbetar relationsskapande och professionellt och ser det som en självklarhet att arbeta för att skapa trygghet för våra omsorgstagare.
Hos oss är digitala verktyg en självklar del av vardagen och vi ser därför det som en förutsättning att du har erfarenhet av detta. Genom din arbetstelefon når du planeringen i TES, dokumentationen i Treserva och signeringen av delegerade uppgifter i MCSS. Hemtjänsten i vår kommun har även en digital nyckelhantering.
Vi sätter alltid våra omsorgstagare i centrum och vid tillsättningen av denna tjänst lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Provanställning kan komma att tillämpas.
Innan anställningserbjudande kan ges, krävs ett godkänt utdrag från Polismyndighetens belastningsregister samt nationellt ID-kort, pass alternativt arbetstillstånd.
Vill du vara med och utveckla vår hemtjänst in i framtiden? Varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030. Vi är cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 42 000 invånare.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi vill främja en god arbetsmiljö där det går att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram.
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i t.ex. systeminloggning eller annan verifiering.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister uppvisas.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273632". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums kommun
(org.nr 212000-1447) Kontakt
Enhetschef
Stina Holländare stina.hollandare@lerum.se 0302-521959 Jobbnummer
9475247