Områdeschef till Uppsala
2025-08-20
Vill du göra skillnad tillsammans med Sveriges viktigaste företag? Distrikt Uppsala/Västerås söker nu en områdeschef som drivs av att arbeta som ledare i ett kund- och medarbetarfokuserat företag. Tjänsten är första linjens chef med placering i Uppsala. På Sveriges viktigaste företag är du med och gör skillnad för många. Samhall arbetar dagligen med att bryta utanförskap, stärka självkänslan hos våra medarbetare och bidra till en ökad mångfald i arbetslivet. Genom att utveckla sin arbetsförmåga i våra kunduppdrag kan personer med funktionsnedsättning öka sina möjligheter till arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Bli en del av vårt team, gör skillnad och bidra till ett mer inkluderande samhälle. Om tjänsten Som områdeschef på Samhall ansvarar du för medarbetare, kundrelationer samt drift och daglig styrning vilket innebär ett omväxlande, spännande och operativt arbete. Du har ett tydligt ansvar för att utveckla dina medarbetare och att matcha rätt medarbetare till rätt uppdrag. Du arbetar också med att coacha dina medarbetare mot nya jobb utanför Samhall vilket är ett av dina viktigaste mål. I coachningen ingår att motivera, ta företagskontakter för rekryteringssamarbeten och skapa förutsättningar för utveckling genom arbete och utbildning. I kundansvaret förväntas du utveckla samarbetet med både befintliga och nya kunder. Beroende på uppdragens karaktär och storlek ansvarar du som områdeschef antingen för ett eller flera uppdrag. Du arbetar i team med andra för att bidra till distriktets måluppfyllelse och lönsamhet. Som ansvarig för driften ser du till att rätt person är på rätt plats och arbetar aktivt för att säkerställa en god arbetsmiljö och nöjd kund. Vi söker dig som har:
Ledarskapserfarenhet med personalansvar
Erfarenhet av sälj- och kundrelationer med goda resultat
Erfarenhet av att arbeta operativt med personal och kunder
Branscherfarenhet inom lokalvård är meriterande
Lägst gymnasial utbildning
B-körkort Som person är du uppmärksam, pålitlig och engagerad. Du brinner för ledarskap och tron på människors förmåga till utveckling. Du har ett affärsmässigt tänk och vet att nöjda kunder skapas genom bra leveranser och goda relationer. Du har förmågan att utveckla och coacha dina medarbetare och matcha rätt person till rätt uppdrag. Som ledare är du driven och van att arbeta självständigt utifrån ett mål och resultatinriktat synsätt samtidigt som du är en teamarbetare som samspelar med andra med fokus på distriktets och marknadsområdets utveckling. Du trivs med att skapa kontakter och utveckla goda relationer såväl internt som externt. Ansökan och övrig information Vill du bli en av oss? Samhall arbetar aktivt med mångfald och ser gärna sökanden med olika bakgrund. Vi ser fram mot din ansökan! Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Anställningsdatum: Enligt överenskommelse Tjänstgöringsgrad: 100%
Placeringsort: Uppsala
Sista ansökningsdatum: 2025-09-08
Verksamhetschef Annelie Aspén Lindberg, annelie.aspenlindberg@samhall.se
Fackliga kontaktuppgifter:
Asim Zilic, SACO, 070-3594515
Elisabeth Lindén-Classon, Ledarna, 070-3756534
Georgios Pavlidis, Unionen, 076-1266744
