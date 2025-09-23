Områdeschef till delat ledarskap
Område mammografi, röntgen, Region Jönköpings län, Jönköping
Vi söker dig som brinner för ledarskap och som vill leda länets mammografiverksamhet tillsammans med en chefskollega i ett delat ledarskap. Du kanske är en erfaren chef som är redo för en ny utmaning? Eller har du kanske erfarenhet inom hälso- och sjukvård, stort intresse för ledarskap och vill vara med och leda och utveckla vår verksamhet? Nu finns möjligheten att arbeta som en av två områdeschefer inom mammografin i Region Jönköpings län.
Rollen som områdeschef
Vi söker en områdeschef till Region Jönköpings läns mammografiverksamhet. Som områdeschef har du - tillsammans med en rutinerad chefskollega i ett delat ledarskap - ansvar för ekonomi, arbetsmiljö, cirka 30 medarbetare och områdets kapacitets- och produktionsstyrning. Till arbetet hör också att bland annat ansvara för rekrytering och strategisk schemaplanering.
Du och din chefskollega leder tillsammans mammografiverksamheten och ansvarar för att mål uppfylls och att beslut som fattas genomförs och följs upp. Du kommer även att vara ett viktigt stöd till verksamhetschefen för röntgen, som mammografin tillhör. Röntgen är en länsövergripande verksamhet och du har tät kontakt även med övriga områdeschefer på röntgen i Eksjö, Jönköping och Värnamo.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Huvudplacering är på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och arbetstiderna är på dagtid på vardagar.
Din blivande arbetsplats
Röntgen är en länsgemensam dygnet runt-klinik med cirka 360 medarbetare. Röntgen finns på länets sjukhus i Jönköping, Eksjö och Värnamo. Vi har även verksamhet i Nässjö, Tranås och Vetlanda. Vi bedriver modern, högteknologisk diagnostik och erbjuder ett brett och avancerat utbud av undersökningar.
Inom mammografin utförs årligen cirka 17 000 kliniska undersökningar och 35 000 hälsokontroller (screening). Den kliniska verksamheten finns i Jönköping och screening sker i Jönköping, i mammografivagnen på Höglandet och på röntgen i Värnamo. Vi är sammanlagt cirka 30 medarbetare. Teamet som välkomnar dig består av bröstradiologer, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer. Vi har Sectra Ris- och PACS. Inom screeningverksamheten inför vi nu AI för granskning av bilder. Här kan du lyssna på ett radioinslag om det: AI ska ta över vid mammografi - hittar fler cancerfall - P4 Jönköping | Sveriges Radio (https://www.sverigesradio.se/artikel/ai-ska-ta-over-vid-mammografi-hittar-fler-cancerfall)
Mammografin har välanpassade och fina lokaler med hög och modern standard i både Jönköping, Värnamo och på Höglandet.
Vi inom röntgenverksamheten strävar hela tiden efter att utföra vårt arbete med hög kvalitet och bemöta våra patienter på bästa sätt. Våra ledord är säker och effektiv röntgen, nöjda kunder, attraktiv arbetsplats och kontinuerlig utveckling. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015, och vi följer hela tiden upp verksamheten och förändrar där det behövs.
Mer om röntgen som arbetsplats: Röntgenkliniken, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/rontgenkliniken-som-arbetsplats/)
Vi ser gärna att den blivande områdeschefen har en minst treårig högskoleutbildning och erfarenhet av chefskap och personalansvar. En viktig del av arbetet är att inspirera, motivera och ge medarbetare möjlighet att utvecklas samt att planera så att verksamheten fungerar. Därför ser vi gärna att du har erfarenhet av liknande uppdrag, men det är inget måste. Tidigare erfarenhet av hälso- och sjukvård kan vara meriterande. Eftersom verksamheten är regionövergripande förekommer resor och därför är B-körkort ett krav.
För att trivas i rollen som områdeschef är du van vid att arbeta självständigt. Du har lätt för att ändra riktning när målen ändrar sig och du är inte rädd för att testa nya arbetssätt. Vi letar efter en chef som skapar engagemang och delaktighet och som är bra på att leda och motivera sina medarbetare. Som person är du trygg, stabil och kommunikativ. Ditt arbetssätt är strukturerat och kännetecknas av att du är noggrann samt styrs av mål- och resultattänkande när du arbetar med att lösa komplexa frågor. Vidare arbetar du bra tillsammans med andra människor, har lätt för att skapa relationer och du bidrar med din smidighet och lyhördhet. Du förstår din roll och tar hänsyn till det större perspektivet och ser alltid till verksamhetens bästa i agerande och beslut. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett spännande och utmanande ledaruppdrag i en utvecklingsintensiv verksamhet, där du och din chefskollega arbetar tillsammans med andra chefskollegor och medarbetarna i en god arbetsmiljö.
För oss är det viktigt att du får en bra start på ditt nya jobb. Därför får du en introduktion som är anpassad utifrån dina erfarenheter. Region Jönköpings län har dessutom ledarutbildningar på många olika nivåer för alla chefer - från den som är helt ny i sin roll till den som är väldigt rutinerad. Det finns alltså goda möjligheter för dig att få en bra utveckling som chef, och därmed kunna göra ett bra jobb.
Som medarbetare inom Region Jönköpings län får du även tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/formaner)
Har du frågor om tjänsten?
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Oskar Löfgren, verksamhetschef för röntgen, 070-379 19 00, oskar.lofgren@rjl.se
, eller Hilje (Hilda) Roman, områdeschef för mammografin, 010-242 64 82, hilje.roman@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser eller rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 12 oktober 2025.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Den första intervjuomgången är planerad till den 30 september, 20 oktober och 23 oktober 2025.
Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår webbplats: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P1004/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9523057