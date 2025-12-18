Områdeschef Stadsmiljö
Stockholms kommun / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-12-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Bromma har cirka 83 000 invånare och är en av dom stadsdelar i Stockholm stad med högst andel anlagd parkmark.
Vi har 520 hektar naturmark och med tre, snart fyra, naturreservat. På Bromma
stadsdelsförvaltning arbetar cirka 2 000 medarbetare inom olika verksamhetsområden. Stadsmiljön är viktigt för Brommaborna och organiseras idag i stadsdelsförvaltningen inom avdelning ekonomi, lokal och stadsmiljö och där inom stadsmiljöområdet.
Stadsmiljö i Bromma omfattar skötsel, underhåll och utveckling av bland annat Brommas parker, investeringsprojekt, spontanaktivitetsytor, lekplatser, naturreservat, koloniområden, skogar, plaskdammar, biotopskyddsområden, strandlinjer, strandbad, vinter- och julbelysning.
Hela området förväntas bestå av 23 ordinarie medarbetare samt 13 säsongsanställningar.
Områdeschefen kommer att ha fem ordinarie direktrapporterande medarbetare; parkingenjörer, parkhandläggare och en enhetschef. I gruppens uppgifter finns särskilt ansvar parkprojekt, biologisk mångfald, lokala åtgärdsplaner, naturreservat, biotopskyddsområden, remisser, synpunkts- och klagomålshantering.
Inom området finns en parkdriftenhet som är under uppbyggnad. Mellan år 2025 och 2026 pågår en övergång från parkdrift på entreprenad till parkdrift i egen regi. Parkdriftsenheten kommer att ha 18 ordinarie medarbetare inklusive enhetschefen. Denna enhet kommer bli större under säsong med säsongsanställningar och feriearbetare.
Förutsättningar för att lyckas i ditt uppdrag tror vi är att du brinner för dom gröna frågorna och att du får energi av att se både växter och människor i din omgivning att växa och utvecklas.
Vi erbjuder
Du har möjlighet att utvecklas i din roll som chef i chefsnätverk både inom Bromma stadsdelsförvaltning och Stockholms stad. Du har tillgång till centrala stödfunktioner så som HR, ekonomi etcetera.
Vi erbjuder dig goda anställningsförmåner som kompetensutveckling, friskvårdsbidrag, bra
flextidsvillkor och semesterväxling. Läs gärna om våra förmåner inom Stockholms stad
Förmåner för medarbetare - Stockholms stad
Din roll
Du rapporterar till avdelningschef och är en del av avdelningens ledningsgrupp. Som områdeschef är du ansvarig för verksamhet, personal och ekonomi. Du ska bland annat:
• Både vara med och styra och stötta utvecklingen av verksamhet i egen regi för parkskötsel, renhållning och vinterväghållning på parkmark
• Driva en effektiv verksamhet inom ramen för budget och ta ansvar för upphandlingar och inköp
• Rekrytera, leda, fördela arbetet och ta ansvar för arbetsmiljöuppgifter inom ramen för ett gott chefs och ledarskap
• Ansvara för att lagar, riktlinjer och budgetambitioner följs
• Planera strategiskt så att stadsmiljöverksamheten, personalansvar och ekonomi långsiktigt når upp till dom förväntningar som finns.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
relevant akademisk högskoleexamen.
minst fem års relevant yrkeserfarenhet inom verksamhetsområdet.
har minst tre års relevant chefserfarenhet inom verksamhetsområdet.
B-körkort.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har arbetat i eller för nuvarande arbetar i ledande befattning inom verksamhetsområdet i Stockholms stad. Det är meriterande om du har vana av att genomföra upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling, LoU. Det är även meriterande om du erfarenhet av att har varit chef över chef.
Vi söker dig som är strukturerad, utvecklingsinriktad, mål- och resultatorienterad. Du ska vara relationsskapande och serviceinriktad. Du ska ha ett gott ledarskap, visa på ekonomisk medvetenhet, gott omdöme och helhetssyn. Publiceringsdatum2025-12-18Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. I denna rekryteringsprocess kan tester komma att tillämpas.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför eventuell intervju medtag svensk ID-handling samt relevanta originalhandlingar för tjänsten, utbildningsbevis/examensbevis, ev. utfärdad legitimation för yrket, intyg eller arbetstillstånd. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6561". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms stad, Bromma stadsdelsförvaltning, Område Stadsmiljöenheten Kontakt
Joel Färlin joel.farlin@stockholm.se 08-50806060 Jobbnummer
9652517