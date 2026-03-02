Områdeschef som leder chefer
2026-03-02
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Vill du leda chefer, driva utveckling och göra verklig skillnad - varje dag? Nu söker vi en trygg och engagerad områdeschef till särskilt boende inom äldreomsorgen, som vill vara med och utveckla en verksamhet där kvalitet och brukares behov står i centrum.
Som en av 3 områdeschefer har du ett övergripande ansvar för 8 vård-och omsorgsboenden inom äldreomsorg. Du leder verksamheten genom dina verksamhetschefer och har en central roll i att coacha, stötta och utveckla dem i deras chefsuppdrag. Tillsammans skapar ni en trygg, kvalitativ och hållbar verksamhet för medarbetare och brukare inom området.
Rollen kombinerar strategiskt ansvar med ett nära ledarskap. Du ansvarar för områdets kvalitet och ekonomi, samtidigt som du arbetar långsiktigt med verksamhetsutveckling och förbättringsarbete.
Ditt uppdragDu leder verksamheten genom dina verksamhetschefer och är ett aktivt stöd i deras ledarskap genom coachning, vägledning och utveckling. Tillsammans säkerställer ni en trygg, högkvalitativ och hållbar verksamhet där brukarnas behov och livskvalitet står i centrum. Tillsammans med områdeschefskollegor, strateg, utvecklingsledare och avdelningschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp som representerar hela kommunens äldreomsorg. Du samarbetar tätt med dina 2 områdeschefskollegor inom särskilt boende.
Det innebär bland annat att du:
• skapar strukturer för uppföljning, utveckling och förbättring
• ansvarar för helhetsperspektivet inom ditt område
• bidrar aktivt i avdelningens ledningsgrupp där ni gemensamt arbetar strategiskt och taktiskt för hela avdelningens utveckling och framgång.
För att ge dig bästa möjliga förutsättningar finns nära stöd från administratörer samt stabsfunktioner inom bland annat HR, ekonomi och kommunikation.
Vi erbjuder digHos oss får du ett samhällsviktigt och meningsfullt uppdrag där du har möjlighet att göra verklig skillnad. Vi erbjuder bland annat:
• en god introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling
• ett nära samarbete med erfarna och engagerade kollegor
• ett arbete där du varje dag bidrar till ökad livskvalitet för andra
Din bakgrundVi söker dig som är en trygg och utvecklingsorienterad ledare med ett stort engagemang för människor. Du har ett starkt intresse för ledarskap och en god förmåga att leda och motivera genom andra. Samarbete är en självklar del av ditt arbetssätt, och du trivs i en roll där relationer och dialog står i centrum. Du är tydlig i ditt ledarskap, tar ansvar för helheten och driver frågor framåt på ett strukturerat och lösningsfokuserat sätt.
Vi vill att du har relevant högskoleexamen, flerårig chefserfarenhet samt erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Erfarenhet av att leda andra chefer, erfarenhet av arbete inom liknande område och ledarskapsutbildning är meriterande. Du har god kunskap om lagstiftning inom området, behärskar svenska väl i både tal och skrift samt är van att arbeta digitalt i olika verksamhetssystem.
Redo att göra skillnad? Välkommen med din ansökan!
UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta:Rasmus Sundström, avdelningschef, 018-727 85 88Iréne Lavesson, hr-specialist, 018-727 12 91.
Fackliga företrädare:Akademikerförbundet SSR/SACO, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34Fysioterapeuterna, Ewa Larsson, 018-727 72 01Sveriges arbetsterapeuter, Eva-Carin Lindgren, 018-727 84 93Kommunal, 010-442 82 04Vision, Karin Lundborg, 018-727 51 52 Vårdförbundet, 0771-42 04 20
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
