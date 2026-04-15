Områdeschef Örebro
Samhall AB / Chefsjobb / Örebro Visa alla chefsjobb i Örebro
2026-04-15
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Samhall AB i Örebro
, Lindesberg
, Karlskoga
, Köping
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
Om Samhall
Samhall finns till för att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad där alla ses som en tillgång. Vårt uppdrag är att skapa meningsfulla jobb för personer med funktionsnedsättning. Varje år anvisas ca 2 000 personer till oss från Arbetsförmedlingen och det vi gör är att erbjuda dem en stabil plattform att stå på och möjlighet att träna sina förmågor och utveckla sin kompetens. Vårt viktigaste mål är att 1 500 personer varje år ska lämna oss för ett arbete utanför Samhall.
Oavsett var du jobbar i vår organisation är vårt uppdrag och våra mål högst närvarande. Övertygelsen om att alla människor har kompetens är en kompass och en drivkraft för oss alla. Vi tror att du som läser detta känner lika starkt för det som vi.
Vi är 24 000 anställda, varav cirka 1500 chefer och specialister, med verksamhet över hela landet. Tillsammans arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad som gagnar individer, organisationer och samhället i stort.
Välkommen till Samhall!
Jobbet som områdeschef
Att vara områdeschef på Samhall är att befinna sig i absoluta centrum av vår verksamhet. Du leder en grupp på 25-30 medarbetare som jobbar i ett kunduppdrag inom produktion. Din främsta målsättning är att dina medarbetare får möjlighet att upptäcka och utveckla sin kompetens för att på sikt lämna Samhall för en annan arbetsgivare.
I ditt dagliga arbete har du också nära kontakt med kunden och säkrar att allt fungerar som det ska. Genom goda relationer utvecklar du också affären och hittar möjligheter till fler arbetstillfällen för Samhalls medarbetare. På detta uppdrag är ni två områdeschefer som samarbetar.
Att skapa förutsättningar för våra medarbetares utveckling samt att våra kunder är nöjda är alltså själva kärnan i vårt uppdrag som företag. Därför är allas ansträngningar riktade mot att skapa plattformen för dig som områdeschef.
Vad erbjuder vi dig?
Här utvecklas du som ledare oavsett tidigare erfarenhet och bygger dessutom specifik kunskap inom flera områden, bland annat kring att leda personer med funktionsnedsättning.
Du blir del i ett stort företag om 24 000 anställda och omgärdas av över 800 kollegor över hela landet som har samma roll som du. Här har du ett nationellt nätverk samtidigt som du lokalt ingår i ett distrikt där du har dina närmaste kollegor samt rapporterar till verksamhetschef. Du samarbetar också med olika stödfunktioner lokalt och centralt. Samhall befinner sig i viktig och spännande utveckling där du som områdeschef spelar en viktig roll och där dina perspektiv tas tillvara.
Vad tar du med dig in i rollen?
Som områdeschef är du operativ, närvarande och kan fatta beslut med hög integritet. Att du har erfarenhet från och trivs i en verksamhet som präglas av högt tempo och med människan i centrum är ett krav. Vi vet också att du är bekväm i ledarrollen och har god kunskap kring uppgifter som ingår i ett chefsuppdrag. Du ansvarar för att vi har en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. Du arbetar aktivt för att produktionen inom ansvarsområdet ska nå uppsatta mål gällande leveransprecision, kvalitet och effektivitet.
För att lyckas i arbetet behöver du ha:
Ledarskapserfarenhet med personalansvar
Erfarenhet av arbete med medarbetarutveckling
Erfarenhet av att bygga långsiktiga kundrelationer
Dokumentation- och systemvana
Erfarenhet från produktionsteknik/logistik är meriterande
Gymnasieutbildning
B-körkort
Förutom gedigen kunskap är det dock vår värdegrund som gör att våra ledare trivs och gör ett bra jobb över tid. Din tro på alla människors lika värde, att alla människor har kompetens samt att jobbet har stor betydelse är det som motiverar i vardagen.
Ansökan och praktisk information
Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan!
På Samhall arbetar människor med många olika bakgrunder och erfarenheter, det tror vi gör oss till en mer kreativ och rolig arbetsplats. Därför söker vi alltid efter personer som på olika sätt kan bidra till att bredda våra perspektiv.
Rekryteringsprocessen består av flera steg som inkluderar möten, tester och referenskontroll. Du kommer att få återkoppling på din ansökan och kring processen så fort som möjligt och senast i samband med sista ansökningsdag.
Om du har frågor eller behöver komma i kontakt med oss är du varmt välkommen att höra av dig till oss enligt nedan.
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Anställningsdatum: snarast efter överenskommelse
Geografisk placering: Den här befattningen utgår från vårt kontor i Örebro. Du tillbringar dock majoriteten av din arbetstid på plats hos kunden i Kumla.
Arbetstid: För att matcha produktionen hos kunden gäller just nu förskjuten arbetstid varannan vecka. Det innebär vv måndag-fredag kl 07-16 och vv måndag-fredag kl 13.30-22.30.
Sista dag att ansöka är 3 maj
Vi ber dig skicka in din ansökan genom att klicka på knappen nedan, dessvärre har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar och CV via e-post.
Kontakt: Verksamhetschef Adam Alfvegren, adam.alfvegren@samhall.se
Ansvarig rekryterare: Jenny Östgren, jenny.ostgren@samhall.se
Fackliga kontaktpersoner: Unionen Siwerth Ahlm 070-546 87 17, SACO Asim Zilic 070-359 45 15, Ledarna Robert Ekman 072-206 45 85
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samhall AB
(org.nr 556448-1397), https://karriar.samhall.se
Fabriksgatan 54 (visa karta
)
702 23 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhall AB Jobbnummer
9855785