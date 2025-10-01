Områdeschef Eskilstuna
2025-10-01
Om Samhall
I Sverige saknar 250 000 personer med en funktionsnedsättning ett arbete att gå till. Det är därför Samhall finns - för att skapa meningsfulla jobb för dem som står utanför arbetsmarknaden. Vår vision är "En arbetsmarknad där alla ses som en tillgång" och vi tror att du som läser detta känner lika starkt för de orden som vi. För oss står inkludering och utveckling i fokus för allt vi gör. Oavsett var du jobbar i vår organisation är vårt syfte högst närvarande och tillgänglighet och tron på att alla människor har kompetens är en kompass och en drivkraft.
Vi är 24 000 anställda, varav cirka 1500 chefer och specialister, med verksamhet över hela landet. Tillsammans arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad som gagnar individer, organisationer och samhället i stort.
Välkommen till Samhall!
Jobbet som områdeschef
Att vara områdeschef på Samhall är att befinna sig i absoluta centrum av vår verksamhet. Du leder en grupp på ca 25-30 medarbetare som jobbar i olika kunduppdrag och din främsta målsättning är att dina medarbetare får möjlighet att upptäcka och utveckla sin kompetens för att på sikt kunna lämna Samhall för en annan arbetsgivare. Detta gör du bäst i ett nära samarbete med dina medarbetare i deras vardag. Du lär känna varje individ och ni hittar tillsammans medarbetarens potential.
I ditt dagliga arbete har du också mycket kontakt med dina kunder och säkrar att allt fungerar som det ska i vår leverans. Genom goda relationer och kunskap inom området utvecklar du affären och hittar möjligheter till fler arbetstillfällen för Samhalls medarbetare.
Att skapa förutsättningar för våra medarbetares utveckling samt att våra kunder är nöjda är alltså själva kärnan i vårt uppdrag som företag.
Vad erbjuder vi dig?
Här utvecklas du ytterligare som ledare och bygger dessutom specifik kunskap inom flera områden, bland annat kring att leda personer med funktionsnedsättning.
Du blir del i ett stort företag om 24 000 anställda och omgärdas av över 800 kollegor över hela landet som har samma roll som du. Här har du ett nationellt nätverk samtidigt som du lokalt ingår i ett distrikt där du har dina närmaste kollegor samt rapporterar till verksamhetschef. Du samarbetar också med olika stödfunktioner lokalt och centralt.
Samhall befinner sig i viktig och spännande utveckling där du som områdeschef spelar en viktig roll och där dina perspektiv tas tillvara.
Vad tar du med dig in i rollen?
Som områdeschef är du operativ, närvarande och kan fatta beslut med hög integritet. Att du har erfarenhet från och trivs i en verksamhet som präglas av högt tempo och med människan i centrum är ett krav. Vi vet också att du är trygg och erfaren i ledarrollen och har god kunskap kring uppgifter som ingår i ett chefsuppdrag. Om du även har erfarenhet av förändringsarbete kan du bidra i vårt arbete ytterligare.
Förutom gedigen kunskap är det dock vår värdegrund som gör att våra ledare trivs och gör ett bra jobb över tid. Din tro på alla människors lika värde, att alla människor har kompetens samt att jobbet har stor betydelse är det som motiverar i vardagen.
För att lyckas i rollen behöver du ha:
Ledarskapserfarenhet med drift-, personal- och resultatansvar
Erfarenhet av kundrelationer med goda resultat
Erfarenhet av operativ drift inom lager/logistik är meriterande
Tidigare arbetat med administration, dokumentation och god systemvana
Ett upparbetat nätverk i området är meriterande
Gymnasieexamen
Svenska flytande i både tal och i skrift
B-körkort
För att vara aktuell för tjänsten behöver du kunna klara av att genomgå en högre säkerhetsklassning.
Ansökan och praktisk information
Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan!
På Samhall arbetar människor med många olika bakgrunder och erfarenheter, det tror vi gör oss till en mer kreativ och rolig arbetsplats. Därför söker vi alltid efter personer som på olika sätt kan bidra till att bredda våra perspektiv.
Rekryteringsprocessen består av flera steg som inkluderar möten, tester och referenskontroll. Du kommer att få återkoppling på din ansökan och kring processen så snart vi har möjlighet.
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Anställningsdatum: Enl överenskommelse
Geografisk placering: Eskilstuna.
Sista dag att ansöka är 26 oktober
Du söker jobbet via knappen intill, vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökan/CV via e-post.
Rekryterande chef: Verksamhetschef Muhammed Thasin, muhammed.tahsin@samhall.se
eller Jennie Engdahl, jennie.engdahl@samhall.se
Fackliga kontaktpersoner: Ledarna: Tommy Salomonsson, tel. 070-3300351, SACO: Asim Zilic, tel. 070-3594515, Unionen: Siwerth Ahlm, tel. 0705-468717 Ersättning
