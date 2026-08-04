Junior fuktkonsult
Sustera AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-08-04
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Har du erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen, vill utvecklas med erfarna kollegor och bli expert inom fukt? Då är du välkommen att höra av dig för en första kontakt - det kanske leder till en perfekt matchning!
Vad innebär rollen?
Som juniorkonsult inom fukt blir du en del av vårt team och får arbeta med fuktsäkerhet i byggnader, skadeutredningar och mätningar. Du kommer att få en gedigen introduktion och arbeta nära erfarna konsulter som stöttar dig i din utveckling.
Exempel på arbetsuppgifter:
➡️ Medverka vid skadeutredningar och fuktmätningar
➡️ Stötta fuktkonsulter i projekt
➡️ Delta vid platsbesök och uppföljning
➡️ På sikt ansvara för egna uppdrag inom fuktsäkerhet
Vi söker dig som
✅ Har erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen
✅ Trivs med att kombinera praktiskt arbeta i fält med arbete på kontoret
✅ Har ett tekniskt intresse och vill utvecklas inom fukt och byggnadsfysik
✅ Är bekväm med kundkontakt och rådgivning
Och det är meriterande om du
✅ Är utbildad inom byggnadsfysik eller fuktsäkerhet
✅ Har erfarenhet av projektering inom bygg
Som person tror vi att du
✅ Trivs med frihet under ansvar
✅ Är nyfiken och vill utvecklas
✅ Söker en arbetsmiljö där du kan vara med och påverka
Varför välja Sustera?
Konsulten är hela vår verksamhet. Oavsett om du är inom fukt, energi, miljö eller besiktning, så utgör du och dina kollegor grunden för hela företaget. Vi är ett litet och familjärt företag där du har möjligheten att påverka ditt affärsområde och verksamhetens utveckling.
Vi fokuserar på att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig och vårt team att utvecklas tillsammans. Hos oss har du goda möjligheter att forma din egen roll och till din hjälp har du såväl juniora som seniora kollegor. Utöver detta får du bland annat:
✅ Konkurrenskraftig lön
✅ Flexibla arbetsvillkor och hybridarbete
✅ Friskvårdsbidrag på 5 000kr via Benifex
✅ Väldigt förmånlig tjänstepension
✅ Privat sjukvårdsförsäkring
✅ Extra föräldraledighetspenning
Läs mer om oss och våra tjänster på:www.sustera.se
Ansökan & kontakt
📍 Placering: Textilgatan 31, Stockholm 📅 Startdatum: Enligt överenskommelse ✉️ Kontakt: mikael.vikionkorpi@sustera.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8053172-2130107". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sustera AB
(org.nr 559202-3146), https://careers.sustera.com
Textilgatan 31 (visa karta
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120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Sustera Group Jobbnummer
10021439