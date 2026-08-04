Biltestare till Märsta

Aura Personal AB / Inköpar- och marknadsjobb / Upplands-Bro
2026-08-04


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Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Upplands-Bro, Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna eller i hela Sverige

Om du har ett brinnande intresse för bilar och tycker om att arbeta praktiskt, då kan du vara den vi söker. Vi rekryterar just nu för en av våra kunder inom fordonsbranschen som växer i rask fart och behöver stärka upp sitt team.
Om tjänsten I rollen som biltestare kommer du ansvara för att provköra och kontrollera bilar för att säkerställa att de fungerar som de ska inför leverans. Arbetsuppgifter som kan förekomma är funktionskontroll, provkörning, felsökning, enklare bilvård samt att dokumentera och rapportera eventuella avvikelser. Du blir en viktig del i att bilarna håller rätt kvalitet innan de når kund.
För att klara av rollen ser vi att du passar in på följande punkter:

B-körkort

Talar och skriver obehindrat på svenska

Ett starkt intresse för fordon

Erfarenhet av att arbeta praktiskt

Ett noggrant och kvalitetsmedvetet arbetssätt

Meriterande:

Tillgång till egen bil (kan vara svårt att ta sig dit kommunalt)

Erfarenhet av liknande arbete, exempelvis inom verkstad, bilvård eller fordonskontroll

Vad vi erbjuder

Arbetstider mellan 8–17

Möjlighet att utvecklas och växa tillsammans med företaget

En marknadsmässig lön

En arbetsplats med härliga kollegor

Passa på att skicka in din ansökan så fort som möjligt då tillsättning av tjänsten sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan och hoppas kunna bli den som hjälper dig till ditt nästa jobb.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6880316-2130106".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Märsta Center (visa karta)
195 30  MÄRSTA

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
10021440

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