Biltestare till Märsta
Aura Personal AB / Inköpar- och marknadsjobb / Upplands-Bro Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Upplands-Bro
2026-08-04
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, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Upplands-Bro
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Om du har ett brinnande intresse för bilar och tycker om att arbeta praktiskt, då kan du vara den vi söker. Vi rekryterar just nu för en av våra kunder inom fordonsbranschen som växer i rask fart och behöver stärka upp sitt team.
Om tjänsten I rollen som biltestare kommer du ansvara för att provköra och kontrollera bilar för att säkerställa att de fungerar som de ska inför leverans. Arbetsuppgifter som kan förekomma är funktionskontroll, provkörning, felsökning, enklare bilvård samt att dokumentera och rapportera eventuella avvikelser. Du blir en viktig del i att bilarna håller rätt kvalitet innan de når kund.
För att klara av rollen ser vi att du passar in på följande punkter:
B-körkort
Talar och skriver obehindrat på svenska
Ett starkt intresse för fordon
Erfarenhet av att arbeta praktiskt
Ett noggrant och kvalitetsmedvetet arbetssätt
Meriterande:
Tillgång till egen bil (kan vara svårt att ta sig dit kommunalt)
Erfarenhet av liknande arbete, exempelvis inom verkstad, bilvård eller fordonskontroll
Vad vi erbjuder
Arbetstider mellan 8–17
Möjlighet att utvecklas och växa tillsammans med företaget
En marknadsmässig lön
En arbetsplats med härliga kollegor
Passa på att skicka in din ansökan så fort som möjligt då tillsättning av tjänsten sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan och hoppas kunna bli den som hjälper dig till ditt nästa jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6880316-2130106". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Märsta Center (visa karta
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195 30 MÄRSTA Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
10021440